Сенатор прокомментировал проект прогноза социально-экономического развития региона до 2029 года.

В Ленинградской области представили проект прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Согласно документу, ежегодный приток инвестиций в регионе может составить порядка 1,7 трлн рублей, а средняя зарплата достигнет 131,7 тысячи рублей.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя проект, отметил высокий уровень профессионализма региональной команды под руководством губернатора Александра Дрозденко.

«Выстроенные алгоритмы взаимодействия с бизнесом, с обратной связью на местах, с подготовкой профильных кадров, чуткий подход к выявляемым затруднениям, — все это доказало свою эффективность, особенно с начала десятилетия, когда мы гибко адаптировались к меняющимся условиям и добивались успехов подчас не благодаря, а вопреки», — цитирует сенатора «47 канал».

Сенатор также отметил, что экономический рост региона обеспечен системной работой по совершенствованию деловой среды и подготовке квалифицированных кадров.

«Поэтому за прогнозами стоит уверенность, и задача — на поддержание высокой планки и последовательный рост производственных показателей, воплощение форвардных проектов, усиливающих наши конкурентные преимущества. И обеспечение сбалансированной эволюции, в том числе с интеграцией передовых наработок и технологий. И конечно, продолжение системной социальной поддержки, так как рост обязан трансформироваться в благосостояние наших жителей», — добавил сенатор.