Ситуацию поставил на контроль глава Ленобласти.
В Мурино проведут проверку на предмет законности строительства мобильного торгового объекта с элементами детского досугового центра на Екатерининской улице. Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации. Участок находится в зоне зелёных насаждений, а у возводимого торгового объекта могут быть признаки не капитального строительства. Есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства», — сообщил глава региона.
Также губернатор уже направил материалы в прокуратуру, которая даст правовую оценку случившемуся. Александр Дрозденко порекомендовал администрации города оценить возможность выкупа этого участка. Это позволит сохранить зеленые насаждения на территории.