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В Мурино проверят законность строительства объекта торговли в зоне зеленых насаждений

Ситуацию поставил на контроль глава Ленобласти.

В Мурино проведут проверку на предмет законности строительства мобильного торгового объекта с элементами детского досугового центра на Екатерининской улице. Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации. Участок находится в зоне зелёных насаждений, а у возводимого торгового объекта могут быть признаки не капитального строительства. Есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства», — сообщил глава региона.

Также губернатор уже направил материалы в прокуратуру, которая даст правовую оценку случившемуся. Александр Дрозденко порекомендовал администрации города оценить возможность выкупа этого участка. Это позволит сохранить зеленые насаждения на территории.

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Александр Дрозденко Мурино незаконная застройка
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Сергей Перминов: выстроенный в Ленобласти алгоритм позволяет оперативно реагировать на любые экономические вызовы

Сенатор прокомментировал проект прогноза социально-экономического развития региона до 2029 года.

Сергей Перминов: выстроенный в Ленобласти алгоритм позволяет оперативно реагировать на любые экономические вызовы - Сенатор прокомментировал проект прогноза социально-экономического развития региона до 2029 года.
Фото: 47channel

В Ленинградской области представили проект прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Согласно документу, ежегодный приток инвестиций в регионе может составить порядка 1,7 трлн рублей, а средняя зарплата достигнет 131,7 тысячи рублей.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя проект, отметил высокий уровень профессионализма региональной команды под руководством губернатора Александра Дрозденко.

«Выстроенные алгоритмы взаимодействия с бизнесом, с обратной связью на местах, с подготовкой профильных кадров, чуткий подход к выявляемым затруднениям, — все это доказало свою эффективность, особенно с начала десятилетия, когда мы гибко адаптировались к меняющимся условиям и добивались успехов подчас не благодаря, а вопреки», — цитирует сенатора «47 канал».

Сенатор также отметил, что экономический рост региона обеспечен системной работой по совершенствованию деловой среды и подготовке квалифицированных кадров.

«Поэтому за прогнозами стоит уверенность, и задача — на поддержание высокой планки и последовательный рост производственных показателей, воплощение форвардных проектов, усиливающих наши конкурентные преимущества. И обеспечение сбалансированной эволюции, в том числе с интеграцией передовых наработок и технологий. И конечно, продолжение системной социальной поддержки, так как рост обязан трансформироваться в благосостояние наших жителей», — добавил сенатор.

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Теги

Ленинградская область Александр Дрозденко Сергей Перминов

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