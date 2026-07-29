На центральных городских магистралях — улицах Гагарина, Госпитальной и Садовой — капитальный ремонт завершен в 13 многоквартирных домах.
Подрядные организации Фонда капитального ремонта Ленинградской области выполнили 25 видов работ, основными из которых стали обновление кровель и фасадов. При этом все архитектурные детали были бережно сохранены. Как отметил председатель комитета по ЖКХ области Денис Беляев, залог качества и оперативности — постоянный контроль со стороны специалистов комитета и Фонда капремонта.
«Ивангород встретит праздник в обновленном виде, а жизнь в отремонтированных домах станет удобнее и комфортнее для людей на десятки лет вперед», — подчеркнул Беляев.
Торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области пройдут в Ивангороде 1 августа. Центральной площадкой торжеств станет Ивангородская крепость. На ее территории откроется интерактивное пространство «Подворье», состоящее из пяти исторических «уездов», которые познакомят гостей с культурой и атмосферой разных уголков региона. Муниципальные образования представят свои «визитные карточки», рядом с крепостью развернутся «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном». Для посетителей подготовлены концертные программы и семейный фестиваль «День Детства». Кульминацией праздника станут праздничный фейерверк и завершающий концерт.