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Ивангород встретит День Ленинградской области с обновленными фасадами и кровлями

На центральных городских магистралях — улицах Гагарина, Госпитальной и Садовой — капитальный ремонт завершен в 13 многоквартирных домах.

Ивангород встретит День Ленинградской области с обновленными фасадами и кровлями - На центральных городских магистралях — улицах Гагарина, Госпитальной и Садовой — капитальный ремонт
Фото: Правительство Ленинградской области

Подрядные организации Фонда капитального ремонта Ленинградской области выполнили 25 видов работ, основными из которых стали обновление кровель и фасадов. При этом все архитектурные детали были бережно сохранены. Как отметил председатель комитета по ЖКХ области Денис Беляев, залог качества и оперативности — постоянный контроль со стороны специалистов комитета и Фонда капремонта. 

«Ивангород встретит праздник в обновленном виде, а жизнь в отремонтированных домах станет удобнее и комфортнее для людей на десятки лет вперед», — подчеркнул Беляев.

Торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области пройдут в Ивангороде 1 августа. Центральной площадкой торжеств станет Ивангородская крепость. На ее территории откроется интерактивное пространство «Подворье», состоящее из пяти исторических «уездов», которые познакомят гостей с культурой и атмосферой разных уголков региона. Муниципальные образования представят свои «визитные карточки», рядом с крепостью развернутся «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном». Для посетителей подготовлены концертные программы и семейный фестиваль «День Детства». Кульминацией праздника станут праздничный фейерверк и завершающий концерт.

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У клещей из Ленобласти нашли вызывающую лихорадку бактерию

Кроме всем известных заболеваний клещи с Северо-Запада оказались переносчиками еще одной опасной инфекции.

Ученые обнаружили в Ленинградской области переносчиков боррелии миямото — бактерии, способной вызывать у человека тяжелую лихорадку. Оказалось, что патоген встречается у порядка 5% клещей в регионе, пишет «Доктор Питер».

Открытие сделали ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Согласно результатам исследований, в Ленобласти уровень зараженности клещей этой бактерией составляет около 5%. Встречается она и в Петербурге, но здесь показатель ниже — менее 2%.

Специалисты подчеркивают, что клещи выступают лишь промежуточным звеном, а основным резервуаром инфекции в природе являются мелкие грызуны. В ходе исследования патоген был обнаружен у 39% грызунов Ленобласти и у 14% в черте Петербурга.

Исследователи также проанализировали образцы крови 3,7 тысячи добровольцев. Тестирование на антитела показало, что с миямото уже сталкивались 2,2% жителей Ленинградской области и около 1% петербуржцев. У них, как оказалось, есть иммунитет к бактерии. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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клещи ученые вирусы

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