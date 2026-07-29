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Новости Социум

В МВД назвали причину трудностей с подачей заявлений на оформление прав в Ленобласти и Петербурге

В региональном управлении МВД РФ сообщили о временных технических неполадках при оформлении документа.

Пользователи онлайн-сервисов в Петербурге и Ленинградской области столкнулись с трудностями при подаче заявлений на получение или замену водительских прав. Как сообщили в региональном главке МВД, причиной неудобств стали технические неполадки. Сейчас специалисты ведут активную работу по восстановлению доступа к ресурсам.

«Обращаем внимание граждан, что данная ситуация носит временный характер и не влияет на возможность получения государственных услуг в подразделениях МРЭО», — указано в сообщении.

Граждане, которым срочно требуется заменить или получить водительское удостоверение, могут лично обратиться в любое территориальное отделение. Для этого достаточно воспользоваться терминалом электронной очереди непосредственно в здании МРЭО.

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сбой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти водительские права
Новости Социум Главное

У клещей из Ленобласти нашли вызывающую лихорадку бактерию

Кроме всем известных заболеваний клещи с Северо-Запада оказались переносчиками еще одной опасной инфекции.

Ученые обнаружили в Ленинградской области переносчиков боррелии миямото — бактерии, способной вызывать у человека тяжелую лихорадку. Оказалось, что патоген встречается у порядка 5% клещей в регионе, пишет «Доктор Питер».

Открытие сделали ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Согласно результатам исследований, в Ленобласти уровень зараженности клещей этой бактерией составляет около 5%. Встречается она и в Петербурге, но здесь показатель ниже — менее 2%.

Специалисты подчеркивают, что клещи выступают лишь промежуточным звеном, а основным резервуаром инфекции в природе являются мелкие грызуны. В ходе исследования патоген был обнаружен у 39% грызунов Ленобласти и у 14% в черте Петербурга.

Исследователи также проанализировали образцы крови 3,7 тысячи добровольцев. Тестирование на антитела показало, что с миямото уже сталкивались 2,2% жителей Ленинградской области и около 1% петербуржцев. У них, как оказалось, есть иммунитет к бактерии. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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