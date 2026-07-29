В региональном управлении МВД РФ сообщили о временных технических неполадках при оформлении документа.
Пользователи онлайн-сервисов в Петербурге и Ленинградской области столкнулись с трудностями при подаче заявлений на получение или замену водительских прав. Как сообщили в региональном главке МВД, причиной неудобств стали технические неполадки. Сейчас специалисты ведут активную работу по восстановлению доступа к ресурсам.
«Обращаем внимание граждан, что данная ситуация носит временный характер и не влияет на возможность получения государственных услуг в подразделениях МРЭО», — указано в сообщении.
Граждане, которым срочно требуется заменить или получить водительское удостоверение, могут лично обратиться в любое территориальное отделение. Для этого достаточно воспользоваться терминалом электронной очереди непосредственно в здании МРЭО.