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В России снизились цены на дизельное топливо

Росстат зафиксировал снижение цен на дизельное топливо — на 0,1% за период с 21 по 27 июля. При этом цены на бензин по стране выросли на 0,6%.

В среднем по России литр АИ-92 стоит 73,9 рубля, АИ-95 — 80 рублей, АИ-98 и выше — 100,8 рубля, дизель — 93,4 рубля.

В России снизились цены на дизельное топливо - на 0,1%
Фото: freepik

Повышение цен на бензин зафиксировали в 54 регионах, больше всего стоимость выросла в Новосибирской области и Мордовии — на 10,4% и 10,3% соответственно. Снизилась цена бензина в 23 регионах, больше всего в Марий Эл — на 9,7%.

В Москве цены на топливо выросли на 0,4%, в Петербурге на 0,1%. Так, в Северной столице цена на АИ-92 составила 65,5 рубля, на АИ-95 — 71,1 рубля, АИ-98 и выше — 99,5 рубля, дизель — 80,8 рубля. В Ленобласти: АИ-92 — 69,4 рубля, АИ-95 — 76,3 рубля, АИ-98 и выше — 99,2 рубля, дизель — 83,6 рубля.

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топливо бензин дизель Ленобласть Петербург Россия
Новости Главное СВО

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА - Дроны сбиты над 10 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

Власти Пензенской области сообщили, что дроны атаковали склад компании Wildberries, начался пожар. Один человек пострадал, около 200 работников эвакуировали. Также в результате атаки загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

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