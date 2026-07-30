Росстат зафиксировал снижение цен на дизельное топливо — на 0,1% за период с 21 по 27 июля. При этом цены на бензин по стране выросли на 0,6%.

В среднем по России литр АИ-92 стоит 73,9 рубля, АИ-95 — 80 рублей, АИ-98 и выше — 100,8 рубля, дизель — 93,4 рубля.

Повышение цен на бензин зафиксировали в 54 регионах, больше всего стоимость выросла в Новосибирской области и Мордовии — на 10,4% и 10,3% соответственно. Снизилась цена бензина в 23 регионах, больше всего в Марий Эл — на 9,7%.

В Москве цены на топливо выросли на 0,4%, в Петербурге на 0,1%. Так, в Северной столице цена на АИ-92 составила 65,5 рубля, на АИ-95 — 71,1 рубля, АИ-98 и выше — 99,5 рубля, дизель — 80,8 рубля. В Ленобласти: АИ-92 — 69,4 рубля, АИ-95 — 76,3 рубля, АИ-98 и выше — 99,2 рубля, дизель — 83,6 рубля.