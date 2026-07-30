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Новости Происшествия

Троим отдыхающим в Финском заливе понадобилась помощь спасателей

Трех взрослых спасли на Финском заливе в районе поселка Большая Ижора после того, как они не смогли самостоятельно добраться до берега на одном сапе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, на помощь отдыхающим пришли сотрудники поисково-спасательного подразделения «Красная горка».

Спасатели доставили всех троих на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

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30.07.2026
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Теги

финский залив
Новости Экономика

В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

работа
Фото: Freepik.

Более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей для соискателей без высшего образования разместили или обновили работодатели Санкт-Петербурга в июне-июле 2026 года, сообщает «Петроград».

Около трети предложений предполагают работу вахтовым методом, остальные 70% – трудоустройство без вахты. Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на рабочий персонал – 16%. В сфере строительства и недвижимости размещено 12% предложений, в продажах, обслуживании клиентов, транспорте и логистике – по 9%, в производстве и сервисных услугах – 8%.

Среди руководящих должностей работодатели ищут руководителей разработки с зарплатой до 250 тысяч рублей, операционных директоров, а также менеджеров по продажам и маркетингу с доходом от 200 тысяч рублей.

Аккаунт-менеджерам предлагают в среднем около 200,6 тысячи рублей, водителям и экспедиторам – до 206,8 тысячи, врачам – до 229,4 тысячи, курьерам – до 210 тысяч рублей.

Большинство работодателей не требуют диплома о высшем образовании и в первую очередь учитывают практический опыт кандидатов.

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