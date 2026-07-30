Трех взрослых спасли на Финском заливе в районе поселка Большая Ижора после того, как они не смогли самостоятельно добраться до берега на одном сапе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, на помощь отдыхающим пришли сотрудники поисково-спасательного подразделения «Красная горка».

Спасатели доставили всех троих на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.