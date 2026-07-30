Мужчину в возрасте 79 лет вывели из леса возле деревни Нурма в Тосненском районе Ленинградской области поздним вечером 29 июля.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, пенсионер самостоятельно позвонил спасателям и рассказал, что не может найти дорогу обратно.

Мужчину обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Его вывели из леса и доставили к железнодорожному вокзалу в Тосно.

Заряд телефона пенсионера к моменту поисков составлял менее половины. Аналогичный случай с ним произошел в сентябре 2025 года.