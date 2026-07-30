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Новости Происшествия

Пенсионера нашли в лесу в Тосненском районе. Это с ним во второй раз

Мужчину в возрасте 79 лет вывели из леса возле деревни Нурма в Тосненском районе Ленинградской области поздним вечером 29 июля.

Пенсионера нашли в лесу в Тосненском районе. Это с ним во второй раз - Мужчину в возрасте 79 лет вывели из леса возле деревни Нурма в Тосненском районе Ленинградской облас
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, пенсионер самостоятельно позвонил спасателям и рассказал, что не может найти дорогу обратно.

Мужчину обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Его вывели из леса и доставили к железнодорожному вокзалу в Тосно.

Заряд телефона пенсионера к моменту поисков составлял менее половины. Аналогичный случай с ним произошел в сентябре 2025 года.

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Теги

Тосненский район
Новости Происшествия

Жительница Хабаровска похитила сумку, забытую в туалете Пулково

Жительницу Хабаровска в возрасте 56 лет заподозрили в краже сумки стоимостью 18,5 тысячи рублей у пассажирки в аэропорту «Пулково».

Как сообщили в транспортной полиции, 41-летняя женщина забыла сумку с личными вещами в кабинке туалета. Другая посетительница обнаружила ее и оставила возле дверей отдела розыска багажа.

Подозреваемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала сумку, спрятала среди своих вещей и улетела рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Следователи линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» завели уголовное дело о краже. Женщина находится под обязательством о явке. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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пулково Санкт-Петербург

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