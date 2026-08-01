Еще два раза пожарно-спасательный гарнизон привлекался к поискам пропавших.

За минувшие сутки пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области привлекался к ликвидации девяти происшествий. Об этом 1 августа сообщает региональное управление МЧС.

Так, на территории области за указанный период было ликвидировано семь пожаров. В работе было задействован 61 сотрудник личного состава и 15 единиц спецтехники. Огнеборцы спасли одного человека.

Еще два раза спасатели привлекались к поискам пропавших в лесном массиве.