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Семь пожаров произошло в Ленобласти за сутки

Еще два раза пожарно-спасательный гарнизон привлекался к поискам пропавших.

Семь пожаров произошло в Ленобласти за сутки - Ещё два раза пожарно-спасательный гарнизон привлекался к поискам пропавших.
Фото: МЧС Ленинградской области

За минувшие сутки пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области привлекался к ликвидации девяти происшествий. Об этом 1 августа сообщает региональное управление МЧС.

Так, на территории области за указанный период было ликвидировано семь пожаров. В работе было задействован 61 сотрудник личного состава и 15 единиц спецтехники. Огнеборцы спасли одного человека. 

Еще два раза спасатели привлекались к поискам пропавших в лесном массиве.

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31.07.2026
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Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона

Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сенатор.

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с 99-летием региона - Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сена
Фото: Сергей Перминов/ МАКС

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием со дня образования региона.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшняя дата — не просто веха в календаре, а повод для чествования достижений региона и его героической истории.

«Весь регион, как большая семья, устремлен в будущее: в поддержке наших защитников, в созидательных начинаниях, в заботе о каждом из поколений. И год на пути к 100-летию области просто обязан стать особенным», — обратился сенатор.

Сергей Перминов также отметил, что наступивший год, предваряющий вековой юбилей области , должен стать особенным для всех жителей. В своем пожелании сенатор выразил уверенность в силе духа ленинградцев, пожелав им энергии в воплощении замыслов, процветания и новых достижений.

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