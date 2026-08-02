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Над Россией ночью уничтожили 635 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ночью сбили 635 дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Над Россией ночью уничтожили 635 украинских беспилотников - Дроны сбили над 16 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской областью. ПВО также работала над Азовским и Черным морями.

В Саратовской области два человека погибли из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ночью почти 150 дронов атаковали Ростовскую область. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили власти.

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Теги

БПЛА СВО минобороны Россия
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День ВДВ: история и традиции праздника

2 августа в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. Ivbg.ru рассказывает, что это за праздник и какие у него традиции.

День ВДВ: история и традиции праздника - 2 августа в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. Ivbg.ru рассказывает, что э

Фото: magnific

Что такое воздушно-десантные войска?

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - высокомобильный род войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), предназначенный для охвата противника по воздуху и ведения боевых действий в его тылу. ВДВ подчиняются непосредственно командующему ВДВ и состоят из воздушно-десантных дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений.

Когда появились ВДВ?

Первые упоминания о ВДВ относятся к временам СССР. 11 декабря 1932 года Реввоенсовет СССР постановил развернуть на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, возложив на неё обучение инструкторов по воздушно‑десантной подготовке и отработку оперативно‑тактических нормативов.

Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. А к лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно‑десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

С началом Великой Отечественной войны пять воздушно‑десантных корпусов участвовали в боях с захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины.

В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В августе 2008 года воинские части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.

Почему день ВДВ отмечается 2 августа?

В этот день, в 1930 году, на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу и преимущества парашютно-десантных частей и их возможности по быстрому охвату противника по воздуху.

Традиции праздника

Многие знают о традиции «крылатого десанта» надевать 2 августа голубые береты с тельняшками и встречаться в городских парках с товарищами. Кроме того, в этот день ВДВшники разъезжают по городам на машинах с символикой и флагами Военно-десантных войск.

Одна из самых узнаваемых традиций Дня ВДВ - купание в фонтанах. Откуда взялась эта привычка, точно неизвестно: версий много. По словам самих «голубых беретов», так они хотят быть ближе к небу - его отражение они видят в воде фонтанов.

2 августа виновники торжества часто устраивают показательные выступления и демонстрируют оружие и технику, стоящую на вооружении. В программу праздника также входят концерты, мастер-классы по рукопашному бою и парады.

Напомним, что также сегодня в России отмечается народно-христианский праздник Ильин день.

Теги

день вдв праздник Россия ВДВ

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