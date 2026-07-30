Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

Власти Пензенской области сообщили, что дроны атаковали склад компании Wildberries, начался пожар. Один человек пострадал, около 200 работников эвакуировали. Также в результате атаки загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация.