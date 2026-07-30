weather 18.4°
$

Главная / Новости / Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА

Новости Главное СВО

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Над российскими регионами ночью сбили 258 украинских БПЛА - Дроны сбиты над 10 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.

Власти Пензенской области сообщили, что дроны атаковали склад компании Wildberries, начался пожар. Один человек пострадал, около 200 работников эвакуировали. Также в результате атаки загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле в Удмуртии. Предварительно пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

Вам будет интересно
Бывший ректор университета о службе в зоне СВО
Профессиональный путь Алексея Балашова начинался в академической среде: 20 лет в вузах, докторская степень, руководящие должности. Но вторжение на тер...
28.07.2026
207

Теги

Миинобороны Россия БПЛА СВО
Новости Социум Главное

В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача - Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон.
Фото: freepik

Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон. По его словам, врачу необходимо разное количество времени для работы с каждым пациентом: кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то требуется более детальный и глубокий подход, пишет РИА Новости.

Также академик отметил, что за смену врач принимает около 25–27 человек, и в некоторых случаях необходимо время для консультации с коллегой.

Вам будет интересно
В России можно будет установить самозапрет на азартные игры с 1 сентября
Россияне смогут ограничить себя от участия в азартных играх начиная с 1 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А...
30.07.2026
115

Теги

здравоохранение РАН Онищенко

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться