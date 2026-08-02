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На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 августа

В воскресенье, 2 августа, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 августа - Учитывайте эту инфорацию при планировании своего маршрута.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», Р-23 «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство работ запланировано на период с 08:00 до 19:00–20:00.

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ограничено движение Ленобласть дороги
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Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.

Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией - Это решение было принято пограничной службой юго-восточной Финляндии из-за выявления африканской чум
Фото: magnific

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней», - сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.

Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

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Африканская чума свиней не передается человеку, но представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственной отрасли, так как является заразной вирусной болезнью свиней, не поддающейся лечению и вакцинопрофилактике. Для предотвращения распространения болезни вводятся жесткие карантинные меры.

Теги

Финляндия Африканская чума свиней

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