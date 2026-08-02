Правительство России опубликовало список программ, которые будут обязательны для предустановки на гаджетах с 1 января 2027 года. В перечень вошли приложения из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В списке 40 программ, среди которых: «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер «Макс», «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак» и голосовой помощник Алиса AI.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну устройства вступил в силу в 2021 году.