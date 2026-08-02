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Правительство утвердило список приложений для предустановки на гаджеты с 2027 года

Правительство России опубликовало список программ, которые будут обязательны для предустановки на гаджетах с 1 января 2027 года. В перечень вошли приложения из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

телефон
Фото: Freepik.

В списке 40 программ, среди которых: «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер «Макс», «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак» и голосовой помощник Алиса AI.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну устройства вступил в силу в 2021 году.

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программы ПО гаджеты Россия
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В августе жители Земли увидят звездопад Персеиды и встречу Луны с шестью планетами

Август 2026 года порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими небесными событиями. Жители Земли смогут наблюдать встречу Луны с шестью планетами, пик метеорного потока Персеиды и пролет Международной космической станции. Об этом ТАСС рассказал инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

В августе жители Земли увидят звездопад Персеиды и встречу Луны с шестью планетами - Жители Земли смогут наблюдать встречу Луны с шестью планетами, пик метеорного потока Персеиды и прол
Фото: magnific

В начале месяца Луна поочередно сблизится с Нептуном, Сатурном, Ураном, Марсом, Меркурием и Юпитером. Так, 3 августа спутник Земли окажется рядом с Нептуном, 4 августа — с Сатурном, 7 августа — с Ураном. Для наблюдения первых трех явлений понадобится бинокль или телескоп. Утром 9 августа Луна пройдет рядом с Марсом, а 11 августа — с Меркурием и Юпитером. Эти планеты будут видны низко над северо-восточным горизонтом.

Главным событием месяца станет пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Чтобы увидеть «падающие звезды», специальная техника не потребуется — поток хорошо наблюдается невооруженным глазом. Персеиды возникают, когда частицы кометы Свифта — Туттля сгорают в атмосфере Земли, оставляя яркие светящиеся следы.

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Еще одним заметным событием станет пролет Международной космической станции. Начиная с утра 25 августа МКС можно будет увидеть на небе без специальных приборов — по яркости она уступает только Луне.

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Астрономическое явление земля

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