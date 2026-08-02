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В Каменногорске мужчина с молотком требовал вознаграждение за найденный телефон

Полицейские Ленобласти по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении.

В Каменногорске мужчина с молотком требовал вознаграждение за найденный телефон - Предварительно, потерпевшая перевела злоумышленнику 2 тысячи рублей, после чего он потребовал еще 5
Фото: magnific.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 1 августа в полицию обратилась 61-летняя жительница Выборгского района. Она рассказала, что неизвестный мужчина угрожал ей молотком и требовал деньги за возврат найденного мобильного телефона. Предварительно, потерпевшая перевела злоумышленнику 2 тысячи рублей, после чего он потребовал еще 5 тысяч рублей.

По подозрению задержан 32-летний местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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29.07.2026
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разбой Выборгский район Ленобласть
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В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси - Теперь каждый таксопарк сможет самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и спос
Фото: freepik

Таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Основные условия: ручная кладь не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. При этом таксистам разрешат перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины, если это не создает помех для управления. Кресла-коляски для пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.

Допускается провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Фрахтовщик может устанавливать дополнительные требования к провозу животных в соответствии с законодательством РФ.

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Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

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такси провоз багажа Россия

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