Полицейские Ленобласти по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 1 августа в полицию обратилась 61-летняя жительница Выборгского района. Она рассказала, что неизвестный мужчина угрожал ей молотком и требовал деньги за возврат найденного мобильного телефона. Предварительно, потерпевшая перевела злоумышленнику 2 тысячи рублей, после чего он потребовал еще 5 тысяч рублей.
По подозрению задержан 32-летний местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.