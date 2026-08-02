В Ленинградской области стартовали съемки документального фильма «Ладога 42. Время первых. По следам ладожской русалки». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства региона.

В центре сюжета — история Нины Соколовой, военного инженера и водолаза, которую называли «ладожской русалкой». Нина Соколова в 1942 году предложила проложить бензопровод по дну Ладожского озера и сама отправилась на разведку дна, после чего принимала активное участие в строительстве «артерии жизни». Благодаря ее усилиям Ленинград удалось обеспечить топливом за 43 дня. Он функционировал с июня 1942 года по март 1943-го, было поставлено более 40 тонн горючего.

Съемочная группа АНО «Великая держава» отправится к местам, где действовал Экспедиционный отряд подводных работ особого назначения (ЭПРОН). В планах — работа в архивах, съемки на побережье Ладоги, подводные съемки и историко-техническая реконструкция событий. Одной из ключевых сюжетных линий станет история Алины Нечаевой, юной участницы команды из Луганска, чей личный поиск следов Нины Соколовой станет размышлением о памяти, стойкости и связи поколений.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2026 года и приурочена к 85-летию начала работы ледовой «Дороги жизни». Ранее АНО «Великая держава» представила картину «Война и мир лесничего Антипова», посвящённую Петру Антипову — фронтовику, который, потеряв руки и ноги, восстановил 2000 гектаров волховских лесов.