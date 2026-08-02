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В Ленинградской области начались съемки фильма о подвиге водолаза Нины Соколовой на Ладоге

В Ленинградской области стартовали съемки документального фильма «Ладога 42. Время первых. По следам ладожской русалки». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства региона.

В центре сюжета — история Нины Соколовой, военного инженера и водолаза, которую называли «ладожской русалкой». Нина Соколова в 1942 году предложила проложить бензопровод по дну Ладожского озера и сама отправилась на разведку дна, после чего принимала активное участие в строительстве «артерии жизни». Благодаря ее усилиям Ленинград удалось обеспечить топливом за 43 дня. Он функционировал с июня 1942 года по март 1943-го, было поставлено более 40 тонн горючего.

Съемочная группа АНО «Великая держава» отправится к местам, где действовал Экспедиционный отряд подводных работ особого назначения (ЭПРОН). В планах — работа в архивах, съемки на побережье Ладоги, подводные съемки и историко-техническая реконструкция событий. Одной из ключевых сюжетных линий станет история Алины Нечаевой, юной участницы команды из Луганска, чей личный поиск следов Нины Соколовой станет размышлением о памяти, стойкости и связи поколений.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2026 года и приурочена к 85-летию начала работы ледовой «Дороги жизни». Ранее АНО «Великая держава» представила картину «Война и мир лесничего Антипова», посвящённую Петру Антипову — фронтовику, который, потеряв руки и ноги, восстановил 2000 гектаров волховских лесов.

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Нина Соколова Ленобласть
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В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки

В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки - Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными
Фото: magnific.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.

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Теги

черника Ленобласть роспотребнадзор

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