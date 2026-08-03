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Новости Происшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование нападений подростков на прохожих в Мурино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после сообщений о нападениях подростков на прохожих в Мурино в Ленобласти.

В социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков якобы нападает на людей, а затем публикует видео с происходящим в интернете. Следователи СК по Ленобласти уже ведут расследование по статье о хулиганстве.

Руководитель регионального управления СК Сергей Сазин должен представить Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

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Мурино Ленобласть бастрыкин уголовное дело хулиганство
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сбил насмерть Ленобласть Лужский район

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