Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после сообщений о нападениях подростков на прохожих в Мурино в Ленобласти.

В социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков якобы нападает на людей, а затем публикует видео с происходящим в интернете. Следователи СК по Ленобласти уже ведут расследование по статье о хулиганстве.

Руководитель регионального управления СК Сергей Сазин должен представить Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.