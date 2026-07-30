Пятнадцатилетнего подростка задержали вечером 29 июля по подозрению в нападении с перцовым баллончиком на охранника торгового центра на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, трое подростков скандалили и угрожали охране. Во время конфликта один из них распылил перцовый баллончик в лицо 39-летнему сотруднику службы контроля, после чего компания скрылась.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали возле дома № 9 на бульваре Красных Зорь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.