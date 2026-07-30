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Подросток с перцовым баллончиком напал на охранника ТЦ в Петербурге

Пятнадцатилетнего подростка задержали вечером 29 июля по подозрению в нападении с перцовым баллончиком на охранника торгового центра на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, трое подростков скандалили и угрожали охране. Во время конфликта один из них распылил перцовый баллончик в лицо 39-летнему сотруднику службы контроля, после чего компания скрылась.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали возле дома № 9 на бульваре Красных Зорь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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Россиянам назвали опасность грибов у автомобильных дорог

Биолог объяснила, почему не стоит собирать грибы в подобных местах.

Произрастающие вдоль дорог грибы могут содержать различные токсины, поскольку в таких местах сильно превышены нормы тяжелых металлов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров

«Нельзя собирать грибы около магистралей и дорог, так как в радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ, которые опасны для здоровья человека», — заявил он.

Снизить концентрацию вредных веществ поможет вымачивание. Биолог советует оставлять грибы в воде на восемь часов. Это позволит уменьшить количество токсинов в 1,2-2,3 раза. После варки их уровень обычно падает еще на 60-80%.

«При этом важно менять воду каждые 2–3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов», — добавил эксперт.
 

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грибы советы эксперта

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