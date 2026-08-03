Правоохранители расследуют уголовного дела о нападении с топором на 52-летнего жителя.

В Лодейном Поле местный житель задержан за нападение с топором на своего знакомого. В результате конфликта на почве ревности злоумышленник нанес жертве серьезные раны головы, сообщает 3 августа Следком по Ленинградской области

«По данным следствия, 2 августа 2026 года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений и ревности к 52-летнему мужчине нанес топором последнему не менее одного удара в область головы, в результате чего потерпевшему была причинена физическая боль и телесное повреждение в виде открытой раны головы», — указано в сообщении.

Пострадавшему удалось дать отпор нападавшему и вовремя обратиться за помощью. Против агрессора возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи просят суд заключить злоумышленника под стражу.

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