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Житель Лодейного Поля задержан за покушение на убийство из ревности

Правоохранители расследуют уголовного дела о нападении с топором на 52-летнего жителя.

В Лодейном Поле местный житель задержан за нападение с топором на своего знакомого. В результате конфликта на почве ревности злоумышленник нанес жертве серьезные раны головы, сообщает 3 августа Следком по Ленинградской области 

«По данным следствия, 2 августа 2026 года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений и ревности к 52-летнему мужчине нанес топором последнему не менее одного удара в область головы, в результате чего потерпевшему была причинена физическая боль и телесное повреждение в виде открытой раны головы», — указано в сообщении.

Пострадавшему удалось дать отпор нападавшему и вовремя обратиться за помощью. Против агрессора возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи просят суд заключить злоумышленника под стражу.

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Лодейное Поле Следственный комитет ЛО покушение на убийство
Новости Социум

Администрацию поселка в Ленобласти оштрафуют за переполненную мусорную площадку

Губернатор Ленобласти поручил навести порядок у контейнерной площадки в поселке Ульяновка.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил на контроль ситуацию с переполненной контейнерной площадкой в поселке Ульяновка Тосненского района. Из-за несвоевременного вывоза отходов участок на улице Колхозной превращается в стихийную свалку.

Проблема была озвучена в ходе прямой линии с главой региона 3 августа. Местная жительница пожаловалась, что из-за горы мусора автобусы перестали останавливаться в привычном месте. В результате дети и пожилые люди вынуждены преодолевать около полутора километров до ближайшей остановки.

«Подтверждаю правоту Марины Анатольевны: вся контейнерная площадка сбоку закидана мешками со строительным и прочим мусором. Так нельзя содержать контейнерную площадку. Давайте здесь наводить порядок», — отметил губернатор.

Глава региона поручил Комитету по экологическому надзору провести проверку и применить штрафные санкции в отношении ответственных, а Комитету по дорожному хозяйству совместно с Госавтоинспекцией оценить ситуацию с организацией автобусной остановки.

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прямая линия Александр Дрозденко обращение с отходами Тосненский район

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