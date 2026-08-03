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В Приозерском районе 15-летний подросток предстанет перед судом за убийство отца, кражу и угон автомобиля

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве, краже и угоне автомобиля.

В Приозерском районе 15-летний подросток предстанет перед судом за убийство отца, кражу и угон автомобиля - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существ
Скрин видео (архив): СУ СКР по ЛО.

Подросток расправился с отцом в феврале 2026 года. По данным следствия, юноша напал на родителя в бане на дачном участке в поселке Кротово Приозерского района. Он нанес своему отцу один удар ножом в шею во время ссоры. Мужчина скончался на месте.

Затем подросток угнал автомобиль и доехал на нем до своего дома в Петербурге. Он прихватил с собой телефон отца, а после списал с его банковских счетов более 900 тысяч рублей.

Сейчас подросток в СИЗО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

убийство кража угон Приозерский район Ленобласть подросток суд
Новости Социум

Администрацию поселка в Ленобласти оштрафуют за переполненную мусорную площадку

Губернатор Ленобласти поручил навести порядок у контейнерной площадки в поселке Ульяновка.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил на контроль ситуацию с переполненной контейнерной площадкой в поселке Ульяновка Тосненского района. Из-за несвоевременного вывоза отходов участок на улице Колхозной превращается в стихийную свалку.

Проблема была озвучена в ходе прямой линии с главой региона 3 августа. Местная жительница пожаловалась, что из-за горы мусора автобусы перестали останавливаться в привычном месте. В результате дети и пожилые люди вынуждены преодолевать около полутора километров до ближайшей остановки.

«Подтверждаю правоту Марины Анатольевны: вся контейнерная площадка сбоку закидана мешками со строительным и прочим мусором. Так нельзя содержать контейнерную площадку. Давайте здесь наводить порядок», — отметил губернатор.

Глава региона поручил Комитету по экологическому надзору провести проверку и применить штрафные санкции в отношении ответственных, а Комитету по дорожному хозяйству совместно с Госавтоинспекцией оценить ситуацию с организацией автобусной остановки.

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прямая линия Александр Дрозденко обращение с отходами Тосненский район

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