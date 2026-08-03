Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве, краже и угоне автомобиля.

Подросток расправился с отцом в феврале 2026 года. По данным следствия, юноша напал на родителя в бане на дачном участке в поселке Кротово Приозерского района. Он нанес своему отцу один удар ножом в шею во время ссоры. Мужчина скончался на месте.

Затем подросток угнал автомобиль и доехал на нем до своего дома в Петербурге. Он прихватил с собой телефон отца, а после списал с его банковских счетов более 900 тысяч рублей.

Сейчас подросток в СИЗО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.