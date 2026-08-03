В ГД предлагают предоставлять российским семьям ежегодную выплату для сборов детей к школе.

В Госдуме предложили выплачивать российским семьям с детьми школьного возраста «первосентябрьский капитал». С такой инициативой выступили в Госдуме, пишет РИА Новости.

Согласно условиям программы, размер выплаты для учащихся с первого по четвертый класс составляет 25% от средней зарплаты родителей по региону. Для 5-9 классов размер поддержки мог бы достигать 30% от доходов, а для старшеклассников — 35%.

При этом выплату предлагается направлять за месяц до начала учебного года — в августе. По мнению авторов инициативы, программа станет еще одной эффективной мерой поддержки для российских семей.

Инициатива уже направлена вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.