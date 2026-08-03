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"Первосентябрьский капитал" предложили ввести в России

В ГД предлагают предоставлять российским семьям ежегодную выплату для сборов детей к школе.

В Госдуме предложили выплачивать российским семьям с детьми школьного возраста «первосентябрьский капитал». С такой инициативой выступили в Госдуме, пишет РИА Новости.

Согласно условиям программы, размер выплаты для учащихся с первого по четвертый класс составляет 25% от средней зарплаты родителей по региону. Для 5-9 классов размер поддержки мог бы достигать 30% от доходов, а для старшеклассников — 35%.

При этом выплату предлагается направлять за месяц до начала учебного года — в августе. По мнению авторов инициативы, программа станет еще одной эффективной мерой поддержки для российских семей.

Инициатива уже направлена вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

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госдума подготовка к школе
Для души Новости Главное

Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Колесов прогноз погоды

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