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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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03.08.2026
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Александр Колесов прогноз погоды
Новости Происшествия

Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте

С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.

Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте - С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.1
Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО

В Петербурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на Витебском проспекте с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.

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