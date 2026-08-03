В зале собрались 53 специалиста, чей труд стоит за впечатляющими результатами отрасли и чьими руками за последние пять лет в регионе возведено более 130 социальных объектов и почти 20 миллионов квадратных метров жилья.
На церемонии чествовали представителей всех этапов строительного процесса: от главных архитекторов и экспертов до сварщиков, монтажников, стропальщиков, водителей погрузчиков и грохотовщиков. Им были вручены награды Министерства строительства и Министерства промышленности и торговли России, губернатора области и комитета по строительству.
Вице-губернатор Евгений Барановский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что строительство начинается задолго до первого ковша на площадке — в конструкторском отделе, лаборатории, карьере и заводском цехе.
«А завершается там, где семья впервые включает свет в новой квартире, ребенок входит в новую школу, предприятие создает рабочие места. За каждым готовым объектом стоит большая команда, и сегодня мы благодарим людей, которые превращают материалы, расчёты и чертежи в будущее Ленинградской области», — сказал Барановский.