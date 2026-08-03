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В Доме Правительства Ленинградской области чествовали региональных строителей

В зале собрались 53 специалиста, чей труд стоит за впечатляющими результатами отрасли и чьими руками за последние пять лет в регионе возведено более 130 социальных объектов и почти 20 миллионов квадратных метров жилья.

В Доме Правительства Ленинградской области чествовали региональных строителей - В зале собрались 53 специалиста, чей труд стоит за впечатляющими результатами отрасли и чьими руками
Фото: Правительство Ленинградской области

На церемонии чествовали представителей всех этапов строительного процесса: от главных архитекторов и экспертов до сварщиков, монтажников, стропальщиков, водителей погрузчиков и грохотовщиков. Им были вручены награды Министерства строительства и Министерства промышленности и торговли России, губернатора области и комитета по строительству.

Вице-губернатор Евгений Барановский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что строительство начинается задолго до первого ковша на площадке — в конструкторском отделе, лаборатории, карьере и заводском цехе.

«А завершается там, где семья впервые включает свет в новой квартире, ребенок входит в новую школу, предприятие создает рабочие места. За каждым готовым объектом стоит большая команда, и сегодня мы благодарим людей, которые превращают материалы, расчёты и чертежи в будущее Ленинградской области», — сказал Барановский.

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Ленобласть День строителя
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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Колесов прогноз погоды

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