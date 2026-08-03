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Ко Дню ВДВ Ленобласть передала два автобуса для нужд Минобороны

В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотворительного фонда «Суворов» передало два автобуса для нужд Министерства обороны РФ

Ко Дню ВДВ Ленобласть передала два автобуса для нужд Минобороны - В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотво
Фото: Правительство Ленинградской области

Один из них — микроавтобус Mercedes-Benz — предназначен для медицинского подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Второй, пассажирский автобус МАЗ-251 на 44 места, передан Ансамблю песни и пляски ВДВ России, который в этом году отмечает 90-летие. Техника предоставлена из подведомственных учреждений регионального комитета по физической культуре и спорту.

«Древнегреческий политический деятель Ликург Спартанский говорил: «Государство существует, охраняемое личным участием каждого». Поэтому хочется отметить, что каждый житель нашего региона делает всё возможное в интересах помощи нашим защитникам для приближения Победы», — подчеркнул вице-губернатор области по безопасности Ярослав Серов.

Благотворительный фонд «Суворов», зарегистрированный в Ленинградской области, с начала специальной военной операции направил военнослужащим помощь на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.

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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов прогноз погоды

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