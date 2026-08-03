В преддверии Дня Воздушно-десантных войск Правительство Ленинградской области при поддержке благотворительного фонда «Суворов» передало два автобуса для нужд Министерства обороны РФ

Один из них — микроавтобус Mercedes-Benz — предназначен для медицинского подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Второй, пассажирский автобус МАЗ-251 на 44 места, передан Ансамблю песни и пляски ВДВ России, который в этом году отмечает 90-летие. Техника предоставлена из подведомственных учреждений регионального комитета по физической культуре и спорту.

«Древнегреческий политический деятель Ликург Спартанский говорил: «Государство существует, охраняемое личным участием каждого». Поэтому хочется отметить, что каждый житель нашего региона делает всё возможное в интересах помощи нашим защитникам для приближения Победы», — подчеркнул вице-губернатор области по безопасности Ярослав Серов.

Благотворительный фонд «Суворов», зарегистрированный в Ленинградской области, с начала специальной военной операции направил военнослужащим помощь на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.