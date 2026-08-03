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Более 73 млн рублей заплатит владелец затонувшего плавучего сооружения в Большой Невке

В результате происшествия экологии был нанесен значительный ущерб.

Более 73 млн рублей заплатит владелец затонувшего плавучего сооружения в Большой Невке - В результате происшествия экологии был нанесен значительный ущерб.
Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Росприроднадзор по СЗФО через суд взыскал с владельца затонувшего в Большой Невке дебаркадера свыше 73 млн рублей. Об этом 3 августа передает пресс-служба ведомства.

«В ходе выездного обследования инспекторы обнаружили у Выборгской набережной затонувший дебаркадер — плавучее сооружение, которое используют в качестве причала или для размещения объектов рекреации и туризма», — указано в сообщении.

Под сооружением позже специалисты выявили различные отходы, а сам корпус частично покрылся илом. Добровольно компенсировать ущерб природе владелец дебаркадера отказался, поэтому ведомство обратилось в суд. 

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03.08.2026
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Луи Армстронг: как парень из трущоб стал легендой джаза?

4 августа 1901 года родился самый известный в джазовом направлении музыкант и композитор Луи Армстронг. За 69 лет жизни он стал легендой не только благодаря своим музыкальным умениям, но и из-за присущего ему обаяния и стремления к своим идеалам. Рассказываем, как мальчик из бедной семьи оставил глубокий след в истории музыки.

New York, New York: Satchmo's Back. Louis

Фото: gettyimages. com

Детство

Луи Армстронг родился в Новом Орлеане 4 августа 1901 года в неблагополучной семье. Выпивающий отец бросил семейство, когда будущий музыкант был ещё маленьким. Мать зарабатывала на жизнь проституцией, поэтому дети оказались на воспитании у бабушки. Позже Луи снова перебрался к родительнице, но она не следила за ребёнком должным образом. В итоге мальчик, помогая еврейской семье Карнофски по дому, стал её частью. Именно Карнофски купили первый корнет - медный духовой музыкальный инструмент, оборудованный вентилями. Они также дали Луи деньги в долг под будущий заработок, который он постепенно отработал. В знак благодарности музыкант до конца жизни носил кулон со звездой Давида.

Интересно, что сам Армстронг в интервью в большинстве случаев называл другую дату - 4 июля 1900 года. Настоящую дату удалось установить позже, когда исследователи изучили записи о крещении.

С самого детства Армстронг крутился в атмосфере бедности, расового угнетения, бандитизма и наркомании. Чтобы помочь семье не умереть с голоду, работал с малых лет: разносил газеты, доставлял еду и выполнял другие работы.

Как Армстронг пришёл к музыке?

Любовь к музыке появилась еще в детстве. Его привлекали места для танцев и местные кабаки, поэтому в их окрестностях его часто можно было встретить. В 11-12 лет Луи стал частью уличного ансамбля, где сначала выполнял роль солиста, а позже - барабанщика.

В 13‑летнем возрасте юный музыкант был задержан правоохранителями за выстрел в воздух из пистолета отчима во время празднования Нового года. За нарушение порядка молодого человека отправили в исправительную школу «Уэйф’с Хоум» (New Orleans Home for Colored Waifs), где он освоил азы игры на корнете, тамбурине и альтгорне. Тогда он увидел в музыке своё предназначение.

Покинув исправительный лагерь Армстронг выступал в барах и других развлекательных заведениях. На одном из выступлений на него обратил внимание музыкант Кинг Оливер, впоследствии подтянувший навыки Луи в исполнении звучании. Это помогло будущей легенде присоединиться в 1918 к ансамблю Кида Ори. Помимо этого он эпизодически играл в составе группы Tuxedo Brass Band. Выступая вместе с Jazz-E-Sazz Band Фэтса Мэрейбла, Армстронг с помощью бэнд-лидера освоил нотную грамоту и в музыкальных кругах закрепился как квалифицированный музыкант. В 1922 Луи переехал в Чикаго, когда Кингу Оливеру в Creole Jazz Band потребовался второй корнетист.

Louis Armstrong blows a horn in a publicity picture.

Фото: gettyimages. com

Известность

Работая в Чикаго вместе с Оливером, Луи собирал восторженные залы поклонников и записал известные альбомы Hot Five. После переезда в 1924 году в Нью-Йорк ему пришлось работать на два города. В этот период Армстронг не отказался полностью от корнета, но стал чаще использовать трубу, развивая свой уникальный стиль. Именно в крупнейшем городе США ему удалось добиться желаемого, выступая в оркестре Флетчера Хендерсона. Это принесло ему известность.

Большая популярность за границей пришла к Луи в 1930-х годах, когда он совершил несколько турне по Европе, Северной Америке и Африке. В 1936 году вышла автобиография Армстронга Swing That Music. В конце 30-х годов артисту сделали несколько операций.

На губе - из-за деформации и разрыва тканей от постоянного давления мундштука, а также на голосовых связках - он пытался изменить хриплый тембр голоса, но позже понял, что именно эта особенность стала частью его уникального звучания.

Но активная творческая деятельность не дает угаснуть популярности Армстронга и в 40-х годах. Под руководством Луи участники секстета All Stars превращаются в самых знаменитых джаз-музыкантов. Сам Армстронг к середине 50-х стал иконой джаза и одним из самых знаменитых музыкантов в мире того времени. На тот момент он снялся в свыше 50 фильмах. В 1954 году Луи написал вторую автобиографию под названием Satchmo. My Life in New Orleans.

Стремительная карьера не могла не повлиять на здоровье артиста. В 1959 году у него случился инфаркт, но это не повлияло на музыкальную активность. В 1960-е годы он сделал упор на вокал. Записывал новые песни и перепевал старые в стиле госпел. В 1964 году Армстронг перепел песню Кэрол Ченнинг Hello, Dolly. Новая интерпретация стала первой в чарте Hot-100 в течение 22 недель. Песня What a Wonderful World оказалась последним хитом.

В марте 1971 года Армстронг выступил в последний раз в гостинице «Уолдорф-Астория» на Манхеттене в Нью-Йорке. Выход музыканта закончился двухмесячной госпитализацией из-за сердечного приступа. После выписки Луи планировал продолжить музыкальную деятельность, назначив 5 июля сбор оркестра для репетиции. Но 6 июля 1971 года уникальный джазовый трубач и вокалист скончался от сердечной недостаточности, повлиявшей на отказ почек.

The jazz trumpeter and singer Louis Armstrong, also known as Satchmo, shouts with delight as his fellow performer Edmund Hall takes a bow after a...

Фото: gettyimages. com

О прозвищах

В разные временные промежутки близкие и поклонники творчества Луи Армстронга придумывали ему разные прозвища: Гейтмаут, Диппермаут, Диппер, Попс и другие. Но самое известное, закрепившееся за ним в начале карьеры являлось Сатчмо (Сачмо, Сэчелмаут). Версий его появления несколько. По одной - это сокращение от английского Satchel Mouth, что переводится как рот-рюкзак. По другой - Satchel означает меха, с которыми сравнивали мимику Армстронга, во время игры на трубе. 

Согласно версии самого музыканта, которой он поделился в автобиографии, так его дразнили мальчишки в детстве из-за большого рта. Прозвище «Попс» появилось оттого, что Армстронг часто забывал имена и называл людей pops - «старик», а «Диппер» связано с композицией Dippermouth Blues.

Личная жизнь

19 марта 1918 года Армстронг впервые женился. Избранницей музыканта стала на женщина лёгкого поведения с буйным характером Дейзи Паркер. Она часто изводила мужа ревностью. Супруги усыновили мальчика по имени Кларенс - он был сыном двоюродной сестры Армстронга и имел особенности развития из-за травмы головы. Брак продлился пять лет. Паркер умерла через какое-то время после развода.

Вторая попытка к семейной жизни состоялась в 1924 году, когда он познакомился с пианисткой Creole Jazz Band Лил Хардин, с которой сочетался узами брака. Армстронги перебрались в Нью-Йорк, где жена активно занялась карьерой музыканта. Именно тогда Луи смог создать свои уникальный стиль и начал петь. Хардин помогла супругу сбросить вес, следила за его сценическим образом и находила лучшие варианты для работы. 14 лет совместной жизни вымотали музыканта, который не хотел всегда оставаться идеальным, а нуждался в простых человеческих радостях, например, посиделках с друзьями за пивом. После развода женщине отошел чикагский дом и все заработанные деньги популярного к тому моменту артиста. Лил скончалась от сердечного приступа на одном из выступлений экс-супруга.

American jazz musician Louis Armstrong and his All-Star Band performs at an outdoor venue during a tour of Africa, late 1960.

Фото: gettyimages. com

Третий брак Армстронга с Альфой Смит продержался всего четыре года.

Последняя попытка - четвёртая - стала успешной для музыканта. Жена Луи, танцовщица Люсиль Уилсон, относилась к нему с пониманием и любовью, не учила жить. Они поженились в октябре 1942 года и прожили вместе 29 лет - до самой смерти музыканта.

Напомним, что в конце июля в Северной столице состоялся Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, куда съехались около 600 ведущих музыкантов страны.

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Луи Армстронг Новый Орлеан джаз

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