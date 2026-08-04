С 5 августа по 20 сентября на двух участках федеральной трассы А-121 «Сортавала» — с нулевого по 25-й километр и с 34-го по 57-й километр — будут проводиться работы по санации (заливке) трещин на асфальтобетонном покрытии.

В связи с этим на указанных участках будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Также поэтапно и попеременно будет перекрываться одна из двух полос движения на участке от КАД до поселка Сосново, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проводиться ежедневно с 7:00 до 19:00 в динамическом режиме. Дорожники обещают, что существенных заторов транспорта не возникнет. В пиковые часы ремонт будет проводиться на противоположном направлении, а в случае пробок — работы приостановят. В выходные дни, когда жители Петербурга обычно едут на дачи и обратно, ремонта не планируется.