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На «Сортавале» до середины сентября будут введены ограничения

С 5 августа по 20 сентября на двух участках федеральной трассы А-121 «Сортавала» — с нулевого по 25-й километр и с 34-го по 57-й километр — будут проводиться работы по санации (заливке) трещин на асфальтобетонном покрытии.

На «Сортавале» до середины сентября будут введены ограничения - Работы будут проводиться ежедневно с 7:00 до 19:00 в динамическом режиме. Дорожники обещают, что сущ
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим на указанных участках будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Также поэтапно и попеременно будет перекрываться одна из двух полос движения на участке от КАД до поселка Сосново, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проводиться ежедневно с 7:00 до 19:00 в динамическом режиме. Дорожники обещают, что существенных заторов транспорта не возникнет. В пиковые часы ремонт будет проводиться на противоположном направлении, а в случае пробок — работы приостановят. В выходные дни, когда жители Петербурга обычно едут на дачи и обратно, ремонта не планируется.

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Теги

ограничено движение Ленобласть сортавала
Новости Экономика

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей

Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май.

Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей - Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май.
Фото: freepik.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата составила 102,7 тысячи рублей. Реальная начисленная зарплата снизилась на 1% по сравнению с апрелем, но выросла на 1,6% по сравнению с маем прошлого года.

Самые высокие средние зарплаты в мае зафиксированы у работников в сфере водного транспорта (158,8 тысячи рублей), складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (146,3 тысячи рублей), а также у научных сотрудников, ведущих исследования и разработки (133,8 тысячи рублей). Меньше всего получают те, кто занимается деятельностью по операциям с недвижимым имуществом (47,2 тысячи рублей), а также работники почтовой связи и курьеры (52,8 тысячи рублей).

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В Петербурге средняя номинальная зарплата за май составила 128,7 тысячи рублей. Специалисты по водному транспорту в городе зарабатывают в среднем 227,7 тысячи рублей, а работники почты и курьеры — 77,7 тысячи рублей.

Теги

Петростат Ленобласть Петербург зарплата

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