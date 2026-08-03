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Дорожные ограничения введут в Ленобласти 4 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 45, км 108 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, мойка надземного пешеходного перехода;

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 92,161,162,210 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 636-642 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, ремонт, замена световозвращающих элементов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:      

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 100-112 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 135-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения;

транспортные развязки км 151, км 158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 1 реверсивное движение с 08:00 до 19:00ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 25-33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена решеток водоприемника;

транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 39-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска перильного ограждения на путепроводах и эстакадах;

км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена беседок на площадке отдыха;

км 77-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 94-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 140-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 09:00 до 17:00, мойка МБО,

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 09:00 до 17:00, механизированное скашивание травы.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, механизированная очистка обочин.

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы.

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 140-110-140 ограничение скорости движения в оба направления, ось проезжей части с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 37-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, содержание локально очистных сооружений.

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ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Главное Истории Новости

Луи Армстронг: как парень из трущоб стал легендой джаза?

4 августа 1901 года родился самый известный в джазовом направлении музыкант и композитор Луи Армстронг. За 69 лет жизни он стал легендой не только благодаря своим музыкальным умениям, но и из-за присущего ему обаяния и стремления к своим идеалам. Рассказываем, как мальчик из бедной семьи оставил глубокий след в истории музыки.

New York, New York: Satchmo's Back. Louis

Фото: gettyimages. com

Детство

Луи Армстронг родился в Новом Орлеане 4 августа 1901 года в неблагополучной семье. Выпивающий отец бросил семейство, когда будущий музыкант был ещё маленьким. Мать зарабатывала на жизнь проституцией, поэтому дети оказались на воспитании у бабушки. Позже Луи снова перебрался к родительнице, но она не следила за ребёнком должным образом. В итоге мальчик, помогая еврейской семье Карнофски по дому, стал её частью. Именно Карнофски купили первый корнет - медный духовой музыкальный инструмент, оборудованный вентилями. Они также дали Луи деньги в долг под будущий заработок, который он постепенно отработал. В знак благодарности музыкант до конца жизни носил кулон со звездой Давида.

Интересно, что сам Армстронг в интервью в большинстве случаев называл другую дату - 4 июля 1900 года. Настоящую дату удалось установить позже, когда исследователи изучили записи о крещении.

С самого детства Армстронг крутился в атмосфере бедности, расового угнетения, бандитизма и наркомании. Чтобы помочь семье не умереть с голоду, работал с малых лет: разносил газеты, доставлял еду и выполнял другие работы.

Как Армстронг пришёл к музыке?

Любовь к музыке появилась еще в детстве. Его привлекали места для танцев и местные кабаки, поэтому в их окрестностях его часто можно было встретить. В 11-12 лет Луи стал частью уличного ансамбля, где сначала выполнял роль солиста, а позже - барабанщика.

В 13‑летнем возрасте юный музыкант был задержан правоохранителями за выстрел в воздух из пистолета отчима во время празднования Нового года. За нарушение порядка молодого человека отправили в исправительную школу «Уэйф’с Хоум» (New Orleans Home for Colored Waifs), где он освоил азы игры на корнете, тамбурине и альтгорне. Тогда он увидел в музыке своё предназначение.

Покинув исправительный лагерь Армстронг выступал в барах и других развлекательных заведениях. На одном из выступлений на него обратил внимание музыкант Кинг Оливер, впоследствии подтянувший навыки Луи в исполнении звучании. Это помогло будущей легенде присоединиться в 1918 к ансамблю Кида Ори. Помимо этого он эпизодически играл в составе группы Tuxedo Brass Band. Выступая вместе с Jazz-E-Sazz Band Фэтса Мэрейбла, Армстронг с помощью бэнд-лидера освоил нотную грамоту и в музыкальных кругах закрепился как квалифицированный музыкант. В 1922 Луи переехал в Чикаго, когда Кингу Оливеру в Creole Jazz Band потребовался второй корнетист.

Louis Armstrong blows a horn in a publicity picture.

Фото: gettyimages. com

Известность

Работая в Чикаго вместе с Оливером, Луи собирал восторженные залы поклонников и записал известные альбомы Hot Five. После переезда в 1924 году в Нью-Йорк ему пришлось работать на два города. В этот период Армстронг не отказался полностью от корнета, но стал чаще использовать трубу, развивая свой уникальный стиль. Именно в крупнейшем городе США ему удалось добиться желаемого, выступая в оркестре Флетчера Хендерсона. Это принесло ему известность.

Большая популярность за границей пришла к Луи в 1930-х годах, когда он совершил несколько турне по Европе, Северной Америке и Африке. В 1936 году вышла автобиография Армстронга Swing That Music. В конце 30-х годов артисту сделали несколько операций.

На губе - из-за деформации и разрыва тканей от постоянного давления мундштука, а также на голосовых связках - он пытался изменить хриплый тембр голоса, но позже понял, что именно эта особенность стала частью его уникального звучания.

Но активная творческая деятельность не дает угаснуть популярности Армстронга и в 40-х годах. Под руководством Луи участники секстета All Stars превращаются в самых знаменитых джаз-музыкантов. Сам Армстронг к середине 50-х стал иконой джаза и одним из самых знаменитых музыкантов в мире того времени. На тот момент он снялся в свыше 50 фильмах. В 1954 году Луи написал вторую автобиографию под названием Satchmo. My Life in New Orleans.

Стремительная карьера не могла не повлиять на здоровье артиста. В 1959 году у него случился инфаркт, но это не повлияло на музыкальную активность. В 1960-е годы он сделал упор на вокал. Записывал новые песни и перепевал старые в стиле госпел. В 1964 году Армстронг перепел песню Кэрол Ченнинг Hello, Dolly. Новая интерпретация стала первой в чарте Hot-100 в течение 22 недель. Песня What a Wonderful World оказалась последним хитом.

В марте 1971 года Армстронг выступил в последний раз в гостинице «Уолдорф-Астория» на Манхеттене в Нью-Йорке. Выход музыканта закончился двухмесячной госпитализацией из-за сердечного приступа. После выписки Луи планировал продолжить музыкальную деятельность, назначив 5 июля сбор оркестра для репетиции. Но 6 июля 1971 года уникальный джазовый трубач и вокалист скончался от сердечной недостаточности, повлиявшей на отказ почек.

The jazz trumpeter and singer Louis Armstrong, also known as Satchmo, shouts with delight as his fellow performer Edmund Hall takes a bow after a...

Фото: gettyimages. com

О прозвищах

В разные временные промежутки близкие и поклонники творчества Луи Армстронга придумывали ему разные прозвища: Гейтмаут, Диппермаут, Диппер, Попс и другие. Но самое известное, закрепившееся за ним в начале карьеры являлось Сатчмо (Сачмо, Сэчелмаут). Версий его появления несколько. По одной - это сокращение от английского Satchel Mouth, что переводится как рот-рюкзак. По другой - Satchel означает меха, с которыми сравнивали мимику Армстронга, во время игры на трубе. 

Согласно версии самого музыканта, которой он поделился в автобиографии, так его дразнили мальчишки в детстве из-за большого рта. Прозвище «Попс» появилось оттого, что Армстронг часто забывал имена и называл людей pops - «старик», а «Диппер» связано с композицией Dippermouth Blues.

Личная жизнь

19 марта 1918 года Армстронг впервые женился. Избранницей музыканта стала на женщина лёгкого поведения с буйным характером Дейзи Паркер. Она часто изводила мужа ревностью. Супруги усыновили мальчика по имени Кларенс - он был сыном двоюродной сестры Армстронга и имел особенности развития из-за травмы головы. Брак продлился пять лет. Паркер умерла через какое-то время после развода.

Вторая попытка к семейной жизни состоялась в 1924 году, когда он познакомился с пианисткой Creole Jazz Band Лил Хардин, с которой сочетался узами брака. Армстронги перебрались в Нью-Йорк, где жена активно занялась карьерой музыканта. Именно тогда Луи смог создать свои уникальный стиль и начал петь. Хардин помогла супругу сбросить вес, следила за его сценическим образом и находила лучшие варианты для работы. 14 лет совместной жизни вымотали музыканта, который не хотел всегда оставаться идеальным, а нуждался в простых человеческих радостях, например, посиделках с друзьями за пивом. После развода женщине отошел чикагский дом и все заработанные деньги популярного к тому моменту артиста. Лил скончалась от сердечного приступа на одном из выступлений экс-супруга.

American jazz musician Louis Armstrong and his All-Star Band performs at an outdoor venue during a tour of Africa, late 1960.

Фото: gettyimages. com

Третий брак Армстронга с Альфой Смит продержался всего четыре года.

Последняя попытка - четвёртая - стала успешной для музыканта. Жена Луи, танцовщица Люсиль Уилсон, относилась к нему с пониманием и любовью, не учила жить. Они поженились в октябре 1942 года и прожили вместе 29 лет - до самой смерти музыканта.

Напомним, что в конце июля в Северной столице состоялся Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, куда съехались около 600 ведущих музыкантов страны.

Теги

Луи Армстронг Новый Орлеан джаз

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