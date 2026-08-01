За счет поступления нового урожая цены на плодоовощную продукцию в августе традиционно снижаются.

Август традиционно является периодом сезонного снижения цен на продукты питания благодаря сбору отечественного урожая. Однако, как отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, выгодные предложения касаются далеко не всех категорий товаров.

Так, борщевой набор, включающий картофель, морковь, капусту, лук и свеклу, а также сезонные овощи, такие как помидоры, огурцы и кабачки, уже начали дешеветь. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте фруктов и бахчевых культур. Однако это временное явление. Как только массовый сбор урожая подойдет к концу, цены на плодоовощную продукцию вновь начнут расти.

Также в августе дешевеют товары товары непродовольственного сегмента. Ретейлеры стремятся распродать летние коллекции одежды, обуви и садово-огородный инвентарь, чтобы освободить место для осеннего ассортимента.

При этом товары, зависящие от импорта — электроника, парфюмерия или брендовая одежда — могут дорожать из-за валютных колебаний. Дополнительное давление на цены оказывает приближение начала учебного года. Традиционно растет спрос на школьные принадлежности, а также на отдельные виды молочной и мясной продукции.

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