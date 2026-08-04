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СК России возбудил дело о теракте после атак БПЛА на гражданские объекты в Ленобласти и Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской и Московской областях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК России возбудил дело о теракте после атак БПЛА на гражданские объекты в Ленобласти и Подмосковье - Следователи и криминалисты работают на местах происшествий, собирают доказательства и изымают фрагме
Фото: СК РФ

По данным ведомства, 4 августа беспилотники атаковали складские помещения в Тосненском районе Ленинградской области и муниципальном округе Чехов Московской области. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествий, собирают доказательства и изымают фрагменты беспилотников. По вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. В СК заявили, что действиям лиц, которых следствие сочтет причастными к атаке, будет дана уголовно-правовая оценка в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries в Красном Бору. Один человек пострадал.

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В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

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Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть

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