Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской и Московской областях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным ведомства, 4 августа беспилотники атаковали складские помещения в Тосненском районе Ленинградской области и муниципальном округе Чехов Московской области. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествий, собирают доказательства и изымают фрагменты беспилотников. По вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. В СК заявили, что действиям лиц, которых следствие сочтет причастными к атаке, будет дана уголовно-правовая оценка в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries в Красном Бору. Один человек пострадал.