weather 20.3°
$

Главная / Для души / Без осадков и до 27°С – погода в Ленобласти на 5 августа

Для души Новости

Без осадков и до 27°С – погода в Ленобласти на 5 августа

В Ленинградской области 5 августа ожидается переменная облачность.

Без осадков и до 27°С – погода в Ленобласти на 5 августа - Во второй половине дня на западе местами возможен кратковременный дождь.
Фото: magnific.

Осадков не предвидится, однако во второй половине дня на западе местами возможен кратковременный дождь. Ветер ночью южных направлений слабый, днем переходящий к восточному, юго-восточному умеренному.

Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, у водоемов — до +15°С. Днем ожидается +22…+27°С.

Вам будет интересно
В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка
В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в буду...
04.08.2026
118

Теги

Ленобласть погода август без осадков
Новости Происшествия

Погибший в Ладожском озере дайвер находился в запретной зоне — СМИ

Рыбак, которому отсекло голову винтом моторной лодки, мог находиться в запретной зоне водоема.

Стали известны новые детали гибели дайвера в бухте Петрокрепость во Всеволожском районе. Предварительно, мужчина отправился на рыбалку в запретную зону Ладожского озера.

Как передает 78.ru, погибший в результате наезда моторной лодки дайвер рыбачил с нарушениями правил безопасности. При этом локация, где находился погибший и его друг, была закрыта для посещения. 

Напомним, ранее в Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки. Несчастный случай произошел в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость.Сейчас сотрудники межрегионального управления СК на транспорте разыскивают лодку и ее владельца. 

Вам будет интересно
Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано
Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...
04.08.2026
171

Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Ладожское озеро погиб рыбак Всеволожский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться