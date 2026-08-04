Рыбак, которому отсекло голову винтом моторной лодки, мог находиться в запретной зоне водоема.

Стали известны новые детали гибели дайвера в бухте Петрокрепость во Всеволожском районе. Предварительно, мужчина отправился на рыбалку в запретную зону Ладожского озера.

Как передает 78.ru, погибший в результате наезда моторной лодки дайвер рыбачил с нарушениями правил безопасности. При этом локация, где находился погибший и его друг, была закрыта для посещения.

Напомним, ранее в Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки. Несчастный случай произошел в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость.Сейчас сотрудники межрегионального управления СК на транспорте разыскивают лодку и ее владельца.

Вам будет интересно Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...

Фото на миниатюре: pxhere