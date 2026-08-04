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Сергей Перминов: Ленобласть уделяет особое внимание повышению качества электроснабжения

Стабильная работа энергетического комплекса — важный элемент критической инфраструктуры, подчеркнул сенатор.

Сергей Перминов: Ленобласть уделяет особое внимание повышению качества электроснабжения - Стабильная работа энергетического комплекса — важный элемент критической инфраструктуры, подчеркнул
Фото: 47канал

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили ключевые вопросы модернизации электросетевого комплекса региона в преддверии зимних холодов. В ходе рабочей встречи стороны уделили внимание развитию инфраструктуры, тарифному регулированию и поддержанию платежной дисциплины.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47каналом» подчеркнул, что системная работа в сфере энергетики является одним из приоритетов для региональной команды.

«Это предполагает слаженную и последовательную работу с электросетевыми компаниями. Проблемные вопросы своевременно прорабатываются. Это, что немаловажно, происходит на системной основе. В течение 2026 года в нашем регионе будут проведены около 3,7 тыс. км линий электропередачи, расчищено около 9,4 га трасс ЛЭП, произведена замена нескольких десятков тысяч изоляторов и ряд других мероприятий», — заявил сенатор.

Эти шаги уже приносят ощутимые результаты. В текущем году энергосистема региона пополнится 1,3 тыс. МВА дополнительной трансформаторной мощности. По словам сенатора, реализация данных мер существенно укрепит надежность инфраструктуры и станет залогом успешного прохождения отопительного периода, где главным приоритетом остается комфорт и безопасность жителей.

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В России вводят жесткий контроль за ценообразованием на продукты питания

Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продуктов питания подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке поставок — от производителя до розничного магазина. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на оперативное выявление причин необоснованного подорожания продуктов питания. Под пристальное внимание попадут продовольственные товары и связанные с ними услуги, входящие в потребительскую корзину, используемую Росстатом для расчета инфляции. 

Профильные ведомства смогут анализировать объемы продаж, структуру доходов, расходов и прибыли бизнеса на основе налоговой и бухгалтерской отчетности. 

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