weather 23.1°
$

Главная / Новости / Сергей Перминов: выстроенный в Ленобласти алгоритм позволяет оперативно реагировать на любые экономические вызовы

Новости Экономика Точка зрения

Сергей Перминов: выстроенный в Ленобласти алгоритм позволяет оперативно реагировать на любые экономические вызовы

Сенатор прокомментировал проект прогноза социально-экономического развития региона до 2029 года.

Сергей Перминов: выстроенный в Ленобласти алгоритм позволяет оперативно реагировать на любые экономические вызовы - Сенатор прокомментировал проект прогноза социально-экономического развития региона до 2029 года.
Фото: 47channel

В Ленинградской области представили проект прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Согласно документу, ежегодный приток инвестиций в регионе может составить порядка 1,7 трлн рублей, а средняя зарплата достигнет 131,7 тысячи рублей.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя проект, отметил высокий уровень профессионализма региональной команды под руководством губернатора Александра Дрозденко.

«Выстроенные алгоритмы взаимодействия с бизнесом, с обратной связью на местах, с подготовкой профильных кадров, чуткий подход к выявляемым затруднениям, — все это доказало свою эффективность, особенно с начала десятилетия, когда мы гибко адаптировались к меняющимся условиям и добивались успехов подчас не благодаря, а вопреки», — цитирует сенатора «47 канал».

Сенатор также отметил, что экономический рост региона обеспечен системной работой по совершенствованию деловой среды и подготовке квалифицированных кадров.

«Поэтому за прогнозами стоит уверенность, и задача — на поддержание высокой планки и последовательный рост производственных показателей, воплощение форвардных проектов, усиливающих наши конкурентные преимущества. И обеспечение сбалансированной эволюции, в том числе с интеграцией передовых наработок и технологий. И конечно, продолжение системной социальной поддержки, так как рост обязан трансформироваться в благосостояние наших жителей», — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Ленобласть последовательно наращивает контакты с Вьетнамом
Александр Дрозденко обменялся меморандумами об установлении дружественных отношений с Председателем Народного совета провинции Лангшон Социалистическо...
29.07.2026
134

Теги

Ленинградская область Александр Дрозденко Сергей Перминов
Новости Социум

Врачи удалили 18 килограммов опухолей у пенсионерки в Мариинской больнице

Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.

Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.

Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.

За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
3003

Теги

Мариинская больница

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться