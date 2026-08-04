В результате происшествия два человека попали в больницу.

В Гатчинском округе следователи проводят проверку после возгорания на складе из-за неисправного газового оборудования. В результате пожара двоим пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области.

«По данным следствия, 3 августа 2026 года потерпевшие, находясь в складском помещении, включили газовую колонку. Из-за неисправного газового оборудования произошла детонация газа и возник пожар», — указано в сообщении.

Пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.