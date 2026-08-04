weather 20.3°
$

Главная / Новости / СК проводит проверку после пожара на складе в Гатчинском округе

Новости Происшествия

СК проводит проверку после пожара на складе в Гатчинском округе

В результате происшествия два человека попали в больницу.

В Гатчинском округе следователи проводят проверку после возгорания на складе из-за неисправного газового оборудования. В результате пожара двоим пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области.

«По данным следствия, 3 августа 2026 года потерпевшие, находясь в складском помещении, включили газовую колонку. Из-за неисправного газового оборудования произошла детонация газа и возник пожар», — указано в сообщении.

Пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Вам будет интересно
Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано
Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...
04.08.2026
171

Теги

Следком Ленобласти Гатчинский округ
Новости Происшествия

Погибший в Ладожском озере дайвер находился в запретной зоне — СМИ

Рыбак, которому отсекло голову винтом моторной лодки, мог находиться в запретной зоне водоема.

Стали известны новые детали гибели дайвера в бухте Петрокрепость во Всеволожском районе. Предварительно, мужчина отправился на рыбалку в запретную зону Ладожского озера.

Как передает 78.ru, погибший в результате наезда моторной лодки дайвер рыбачил с нарушениями правил безопасности. При этом локация, где находился погибший и его друг, была закрыта для посещения. 

Напомним, ранее в Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки. Несчастный случай произошел в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость.Сейчас сотрудники межрегионального управления СК на транспорте разыскивают лодку и ее владельца. 

Вам будет интересно
Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано
Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...
04.08.2026
171

Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Ладожское озеро погиб рыбак Всеволожский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться