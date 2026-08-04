Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано.

В настоящее время пожарные продолжают проливку части здания, чтобы исключить повторное возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Угрозы распространения огня нет. Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших среди работников предприятия нет.

Ранее пожар возник после атаки беспилотного летательного аппарата на складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ. На месте продолжают работать экстренные службы.