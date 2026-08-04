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Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано

Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано.

Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано - В настоящее время пожарные продолжают проливку части здания, чтобы исключить повторное возгорание.
Фото (архив): Леноблпожспас

В настоящее время пожарные продолжают проливку части здания, чтобы исключить повторное возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Угрозы распространения огня нет. Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших среди работников предприятия нет.

Ранее пожар возник после атаки беспилотного летательного аппарата на складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ. На месте продолжают работать экстренные службы.

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Красный бор Ленобласть Тосненский район пожар склад БПЛА СВО Дрозденко
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В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

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Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть

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