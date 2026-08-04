Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продуктов питания подписал президент страны.
Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке поставок — от производителя до розничного магазина. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на оперативное выявление причин необоснованного подорожания продуктов питания. Под пристальное внимание попадут продовольственные товары и связанные с ними услуги, входящие в потребительскую корзину, используемую Росстатом для расчета инфляции.
Профильные ведомства смогут анализировать объемы продаж, структуру доходов, расходов и прибыли бизнеса на основе налоговой и бухгалтерской отчетности.
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