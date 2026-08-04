weather 20.3°
$

Главная / Новости / В России вводят жесткий контроль за ценообразованием на продукты питания

Новости Главное Социум

В России вводят жесткий контроль за ценообразованием на продукты питания

Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продуктов питания подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке поставок — от производителя до розничного магазина. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на оперативное выявление причин необоснованного подорожания продуктов питания. Под пристальное внимание попадут продовольственные товары и связанные с ними услуги, входящие в потребительскую корзину, используемую Росстатом для расчета инфляции. 

Профильные ведомства смогут анализировать объемы продаж, структуру доходов, расходов и прибыли бизнеса на основе налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Вам будет интересно
Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей
Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май. Фото: freepik. В Ленинградской области средняя номинальная зарплата...
04.08.2026
178

Фото на миниатюре: magnific

Теги

цены правительство Владимир Путин продукты
Новости Происшествия

Погибший в Ладожском озере дайвер находился в запретной зоне — СМИ

Рыбак, которому отсекло голову винтом моторной лодки, мог находиться в запретной зоне водоема.

Стали известны новые детали гибели дайвера в бухте Петрокрепость во Всеволожском районе. Предварительно, мужчина отправился на рыбалку в запретную зону Ладожского озера.

Как передает 78.ru, погибший в результате наезда моторной лодки дайвер рыбачил с нарушениями правил безопасности. При этом локация, где находился погибший и его друг, была закрыта для посещения. 

Напомним, ранее в Ленобласти драйверу отсекло голову во время подводной рыбалки. Несчастный случай произошел в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость.Сейчас сотрудники межрегионального управления СК на транспорте разыскивают лодку и ее владельца. 

Вам будет интересно
Открытое возгорание на складе в Красном Бору ликвидировано
Открытое возгорание на складе в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти ликвидировано. Фото (архив): Леноблпожспас В настоящее время пожарны...
04.08.2026
171

Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Ладожское озеро погиб рыбак Всеволожский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться