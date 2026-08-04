Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продуктов питания подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке поставок — от производителя до розничного магазина. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на оперативное выявление причин необоснованного подорожания продуктов питания. Под пристальное внимание попадут продовольственные товары и связанные с ними услуги, входящие в потребительскую корзину, используемую Росстатом для расчета инфляции.

Профильные ведомства смогут анализировать объемы продаж, структуру доходов, расходов и прибыли бизнеса на основе налоговой и бухгалтерской отчетности.

Вам будет интересно Средняя зарплата в Ленобласти превысила 102 тыс. рублей Петростат опубликовал данные о средних зарплатах в Ленобласти и Петербурге за май. Фото: freepik. В Ленинградской области средняя номинальная зарплата...

Фото на миниатюре: magnific