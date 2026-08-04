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Новости Происшествия

Ушел купаться и не вернулся: в Ладожском озере спустя сутки нашли пропавшего мужчину

Тело погибшего извлекли из воды в районе поселка Ларионово. 

В акватории Ладожского озера в Приозерском районе нашли тело пропавшего в минувшие сутки мужчины. Об этом 4 августа передает управление МЧС по Ленинградской области.

Мужчина отправился купаться в районе поселка Ларионово, но обратно не вернулся. Спустя сутки поисков его тело нашли в воде.

«МЧС России напоминает: купайся только в разрешённых местах, не заходи в воду в состоянии опьянения, не оставляй детей без присмотра, используй средства спасения, а в экстренной ситуации звони 112!», — обратились в ведомстве.

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Фото на миниатюре: magnific

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утонул Ладожское озеро ГУ МЧС Ленобласти
Новости Социум

В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия для пострадавших продавцов WB

Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.

В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия для пострадавших продавцов WB - Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В Ленинградской области начали работать оперативный штаб и горячая линия по оказанию поддержки пострадавшим селлерам Wildberries. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Первое заседание оперштаба состоялось во вторник. Встреча была посвящена выработке схемы взаимодействия с Wildberries и координации действий правительства региона и маркетплейса.

«Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», — подчеркнул губернатор.

Также Ленинградская область уже выделила первые 100 миллионов рублей на льготные займы предпринимателям из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Финансовую помощь селлеры смогут направить на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. Как ранее подчеркивал губернатор, кредит предоставляется на особых условиях — с низкой ставкой и в ускоренном порядке.

«Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации. Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками. Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — также рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что лично контролирует ситуацию. Пострадавшие предприниматели уже могут обращаться на горячую линию и в оперштаб по номеру 8-800-302-0-813.

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Александр Дрозденко оперштаб WB

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