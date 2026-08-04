Тело погибшего извлекли из воды в районе поселка Ларионово.

В акватории Ладожского озера в Приозерском районе нашли тело пропавшего в минувшие сутки мужчины. Об этом 4 августа передает управление МЧС по Ленинградской области.

Мужчина отправился купаться в районе поселка Ларионово, но обратно не вернулся. Спустя сутки поисков его тело нашли в воде.

«МЧС России напоминает: купайся только в разрешённых местах, не заходи в воду в состоянии опьянения, не оставляй детей без присмотра, используй средства спасения, а в экстренной ситуации звони 112!», — обратились в ведомстве.

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