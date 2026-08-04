weather 14.6°
$

Главная / Новости / В России введут новые правила хранения забытых вещей в городском транспорте

Новости Социум

В России введут новые правила хранения забытых вещей в городском транспорте

Бесплатно храниться вещи пассажиров будут только первые сутки.

В России с сентября текущего года обновят правила хранения забытых вещей и багажа в общественном транспорте. Имущество пассажиров будет бесплатно храниться только первые сутки. Это следует из соответствующего указа Минтранса.

«Багаж (вещи) должен (должны) храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем прибытия багажа (вещей). За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком», — указано в документе.

Согласно правилам, оставленные в салоне вещи кондуктор или водитель должен передавать ответственному лицу с предварительным описанием всего найденного. 

Вам будет интересно
В купленной петербуржцем квартире без спроса поселился пенсионер
Оказалось, что внезапно поселившийся мужчина имеет бессрочное право на проживание. В Петербурге мужчина приобрел квартиру, в которую без спроса засели...
03.08.2026
306

Теги

Россия общественный транспорт
Новости Социум

Мигранты с судимостью больше не смогут получить гражданство России

Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает предоставлять гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости за совершение преступления — вне зависимости от тяжести правонарушения и места его совершения — становится основанием для отказа в легализации на территории страны.

Новые нормы также обязывают мигрантов, достигших 14-летнего возраста, предоставлять в органы МВД РФ справку об отсутствии судимости, выданную на их родине не ранее чем за три месяца до подачи заявления. При этом закон предусматривает и ряд исключений.

Так, требования не распространяются на детей до 14 лет, лиц, признанных беженцами или получивших политическое/временное убежище, а также на иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе.

Для граждан Украины предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого предъявление справки об отсутствии судимости не является обязательным. 

Вам будет интересно
Десятки мигрантов доставили в полицию после рейдов на стройках Ленобласти
Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО В Ленинградской области сотрудники регионального управления М...
01.08.2026
347

Теги

Гражданство России Владимир Путин мигранты

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться