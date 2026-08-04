Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает предоставлять гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости за совершение преступления — вне зависимости от тяжести правонарушения и места его совершения — становится основанием для отказа в легализации на территории страны.

Новые нормы также обязывают мигрантов, достигших 14-летнего возраста, предоставлять в органы МВД РФ справку об отсутствии судимости, выданную на их родине не ранее чем за три месяца до подачи заявления. При этом закон предусматривает и ряд исключений.

Так, требования не распространяются на детей до 14 лет, лиц, признанных беженцами или получивших политическое/временное убежище, а также на иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе.

Для граждан Украины предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого предъявление справки об отсутствии судимости не является обязательным.