Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье.

В Ленинградской области сотрудники регионального управления МВД России провели миграционный рейд в Новоселье. По их итогам 20 иностранных граждан были доставлены в отделы полиции за нарушения законодательства.

В ходе рейда полицейские проверили документы у 576 человек, 544 из которых являются иностранными гражданами. В отношении 20 задержанных были составлены протоколы за нарушение правил въезда в страну или нарушения режима пребывания.

Некоторые рабочие пытались скрыться от сотрудников в лесном массиве, но побег не удался. Полицейские заранее оцепили территорию.