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Десятки мигрантов доставили в полицию после рейдов на стройках Ленобласти

Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье.

Десятки мигрантов доставили в полицию после рейдов на стройках Ленобласти - Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В Ленинградской области сотрудники регионального управления МВД России провели миграционный рейд в Новоселье. По их итогам 20 иностранных граждан были доставлены в отделы полиции за нарушения законодательства.

В ходе рейда полицейские проверили документы у 576 человек, 544 из которых являются иностранными гражданами. В отношении 20 задержанных были составлены протоколы за нарушение правил въезда в страну или нарушения режима пребывания.

Некоторые рабочие пытались скрыться от сотрудников в лесном массиве, но побег не удался. Полицейские заранее оцепили территорию.

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Теги

Новоселье мигранты рейды ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Теги

Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти

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