Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.

В Ленинградской области начали работать оперативный штаб и горячая линия по оказанию поддержки пострадавшим селлерам Wildberries. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Первое заседание оперштаба состоялось во вторник. Встреча была посвящена выработке схемы взаимодействия с Wildberries и координации действий правительства региона и маркетплейса.

«Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», — подчеркнул губернатор.

Также Ленинградская область уже выделила первые 100 миллионов рублей на льготные займы предпринимателям из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Финансовую помощь селлеры смогут направить на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. Как ранее подчеркивал губернатор, кредит предоставляется на особых условиях — с низкой ставкой и в ускоренном порядке.

«Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации. Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками. Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — также рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что лично контролирует ситуацию. Пострадавшие предприниматели уже могут обращаться на горячую линию и в оперштаб по номеру 8-800-302-0-813.