Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.
Ленинградская область является одним из регионов, где активно развивается курортная сфера. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — заявил он.
Также эксперт включил в рейтинг новые регионы России и побережье Азовского моря.
В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия для пострадавших продавцов WB
Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.
В Ленинградской области начали работать оперативный штаб и горячая линия по оказанию поддержки пострадавшим селлерам Wildberries. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Первое заседание оперштаба состоялось во вторник. Встреча была посвящена выработке схемы взаимодействия с Wildberries и координации действий правительства региона и маркетплейса.
«Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», — подчеркнул губернатор.
Также Ленинградская область уже выделила первые 100 миллионов рублей на льготные займы предпринимателям из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Финансовую помощь селлеры смогут направить на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. Как ранее подчеркивал губернатор, кредит предоставляется на особых условиях — с низкой ставкой и в ускоренном порядке.
«Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации. Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками. Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — также рассказал Александр Дрозденко.
Глава региона добавил, что лично контролирует ситуацию. Пострадавшие предприниматели уже могут обращаться на горячую линию и в оперштаб по номеру 8-800-302-0-813.