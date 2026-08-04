СК завершил расследование уголовного дела против местного жителя.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о покушении на участие в деятельности запрещенной организации. За попытки стать террористом под суд пойдет 59-летний местный житель. Об этом 4 августа передает Следком по Ленинградской области.

По материалам дела, мужчина являлся сторонником запрещенной террористической организации и решил вступить в ее ряды. Для этого ленинградец заполнил в интернете анкету и направил на рассмотрение. Планам местного жителя помешали сотрудники регионального управления ФСБ России.

«В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

Вам будет интересно Житель Мурино украл у своей сожительницы украшения почти на 900 тыс. рублей и сдал их в ломбард В Мурино полицейские задержали 47-летнего безработного мужчину, который обокрал свою сожительницу. По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию еще 23 июля...

Фото на миниатюре: СК РФ