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Жителю Ленобласти грозит колония за попытки вступить в террористическую организацию

СК завершил расследование уголовного дела против местного жителя.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о покушении на участие в деятельности запрещенной организации. За попытки стать террористом под суд пойдет 59-летний местный житель. Об этом 4 августа передает Следком по Ленинградской области.

По материалам дела, мужчина являлся сторонником запрещенной террористической организации и решил вступить в ее ряды. Для этого ленинградец заполнил в интернете анкету и направил на рассмотрение. Планам местного жителя помешали сотрудники регионального управления ФСБ России.

«В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

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04.08.2026
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Фото на миниатюре: СК РФ

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Следком Ленобласти Борьба с терроризмом
Новости Социум

В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия по поддержке пострадавших продавцов WB

Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.

В Ленобласти заработали оперштаб и горячая линия по поддержке пострадавших продавцов WB - Во вторник в регионе состоялось первое заседание оперативного штаба.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В Ленинградской области начали работать оперативный штаб и горячая линия по оказанию поддержки пострадавшим селлерам Wildberries. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Первое заседание оперштаба состоялось во вторник. Встреча была посвящена выработке схемы взаимодействия с Wildberries и координации действий правительства региона и маркетплейса.

«Задача — чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», — подчеркнул губернатор.

Также Ленинградская область уже выделила первые 100 миллионов рублей на льготные займы предпринимателям из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Выделенные средства селлеры смогут направить на пополнение оборотных средств и восстановление товарных позиций. Как ранее подчеркивал губернатор, кредит предоставляется на особых условиях — с низкой ставкой и в ускоренном порядке.

«Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации. Также прорабатываем совместные программы с крупнейшими банками. Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы — отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — также рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что лично контролирует ситуацию. Пострадавшие предприниматели уже могут обращаться на горячую линию и в оперштаб по номеру 8-800-302-0-813.

Теги

Александр Дрозденко оперштаб WB

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