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В Лужском районе убрали незаконную свалку по требованию Эконадзора

В Лужском районе убрали незаконную свалку по требованию Эконадзора
Фото: Эконадзор Ленинградской области

В деревне Чудиново Лужского района убрали незаконную свалку металлолома после вмешательства Эконадзора Ленинградской области.

Навалы отходов, в том числе лома, бочек и других конструкций, ранее выявили инспекторы Экомилиции. По итогам рейда администрации Осьминского сельского поселения выдали предостережение о необходимости привести участок в порядок.

«В рамках контроля за исполнением требований инспекторы Экомилиции провели повторное патрулирование, в ходе которого установили, что все отходы убраны, а земельный участок приведен в надлежащее состояние», — сообщили в ведомстве.

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Эконадзор Ленинградской области незаконные свалки
Новости Социум

Мигранты с судимостью больше не смогут получить гражданство России

Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает предоставлять гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости за совершение преступления — вне зависимости от тяжести правонарушения и места его совершения — становится основанием для отказа в легализации на территории страны.

Новые нормы также обязывают мигрантов, достигших 14-летнего возраста, предоставлять в органы МВД РФ справку об отсутствии судимости, выданную на их родине не ранее чем за три месяца до подачи заявления. При этом закон предусматривает и ряд исключений.

Так, требования не распространяются на детей до 14 лет, лиц, признанных беженцами или получивших политическое/временное убежище, а также на иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе.

Для граждан Украины предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого предъявление справки об отсутствии судимости не является обязательным. 

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Гражданство России Владимир Путин мигранты

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