В городе Сланцы начал работу обновленный Кадровый центр. Теперь соискатели могут примерить на себя самые разные профессии — от пожарного и кондитера до комбайнера и оператора БПЛА — с помощью VR-технологий. Это позволяет более осознанно подходить к выбору будущей специальности.

Пространство центра организовано по новым стандартам: открытые консультационные зоны, цифровые сервисы, комнаты для переговоров, кабинет психолога и детский уголок. В одном здании с центром разместились филиалы Центра социальной защиты и фонда «Защитники Отечества». Объект полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мищеряков отметил, что в этом году завершается масштабная программа обновления кадровых центров. 12 центров и 12 точек в МФЦ уже приведены к новому стандарту. В этом году открыты обновленные центры в Лодейном Поле, в ближайшее время — в Приозерске, а до конца года — во Всеволожске и Кингисеппе. Работа ведётся в рамках национального проекта «Кадры».

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