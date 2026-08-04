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В Сланцах открылся обновлённый Кадровый центр с VR-профессиями

В городе Сланцы начал работу обновленный Кадровый центр. Теперь соискатели могут примерить на себя самые разные профессии — от пожарного и кондитера до комбайнера и оператора БПЛА — с помощью VR-технологий. Это позволяет более осознанно подходить к выбору будущей специальности.

Пространство центра организовано по новым стандартам: открытые консультационные зоны, цифровые сервисы, комнаты для переговоров, кабинет психолога и детский уголок. В одном здании с центром разместились филиалы Центра социальной защиты и фонда «Защитники Отечества». Объект полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мищеряков отметил, что в этом году завершается масштабная программа обновления кадровых центров. 12 центров и 12 точек в МФЦ уже приведены к новому стандарту. В этом году открыты обновленные центры в Лодейном Поле, в ближайшее время — в Приозерске, а до конца года — во Всеволожске и Кингисеппе. Работа ведётся в рамках национального проекта «Кадры».

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Консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте

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Сланцы кадровый цент
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Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами

Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами - Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Ленинградская область является одним из регионов, где активно развивается курортная сфера. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — заявил он.

Также эксперт включил в рейтинг новые регионы России и побережье Азовского моря.

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