Работы прошли в рамках национального проекта.

В Гатчинском округе провели ремонт 6-километрового участка дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В частности, дорожники привели в порядок участок от Вайялово, который проходит через областную столицу. Подрядчик выполнил укладку нового асфальтового покрытия, укрепил обочины, восстановил водоотведение, установил знаки и барьерные ограждения и нанес разметку.

«Особое значение маршрут имеет благодаря тому, что ведет к Гатчинской клинической межрайонной больнице, иммунологической лаборатории и станции скорой медицинской помощи. После ремонта путь к важным учреждениям стал комфортным для жителей округа», — рассказали в правительстве.

Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».