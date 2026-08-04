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В Гатчинском округе завершили ремонт 6 километров дороги "Красное Село-Павловск"

Работы прошли в рамках национального проекта.

В Гатчинском округе завершили ремонт 6 километров дороги "Красное Село-Павловск" - Работы прошли в рамках национального проекта.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Гатчинском округе провели ремонт 6-километрового участка дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В частности, дорожники привели в порядок участок от Вайялово, который проходит через областную столицу. Подрядчик выполнил укладку нового асфальтового покрытия, укрепил обочины, восстановил водоотведение, установил знаки и барьерные ограждения и нанес разметку.

«Особое значение маршрут имеет благодаря тому, что ведет к Гатчинской клинической межрайонной больнице, иммунологической лаборатории и станции скорой медицинской помощи. После ремонта путь к важным учреждениям стал комфортным для жителей округа», — рассказали в правительстве. 

Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Теги

ремонт дорог Гатчинский округ нацпроект «Инфраструктура для жизни»
Для души Новости

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами

Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами - Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Ленинградская область является одним из регионов, где активно развивается курортная сфера. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — заявил он.

Также эксперт включил в рейтинг новые регионы России и побережье Азовского моря.

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Ленобласть туризм

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