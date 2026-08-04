Из 169 пропавших живыми удалось найти 128 человек, ещё 19 погибли. Поиски остальных продолжаются.

В лесах Ленинградской области продолжают пропадать люди. На сегодняшний день судьба 22 человек остается неизвестной. Все они пропали с начала года.

Подполковник МЧС Дмитрий Подгорный в ходе пресс-конференции в ТАСС подчеркнул, что леса Ленобласти остаются зоной повышенной опасности. С начала года спасателям удалось оказать помощь 161 человеку, в числе которых 26 детей. Поиски ещё восьми, включая одного ребенка, завершились трагически.

Тем временем координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Камышникова сообщила о 169 поступивших заявках на поиски пропавших в лесах. Из этого числа 128 человек были найдены живыми, 19 погибли, судьба остальных на данный момент остается неизвестной.

Также в регионе растет число происшествий на воде. За два месяца лета оперативные службы отработали 56 заявок. В результате ЧП погибли 48 человек, в том числе двое детей.

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