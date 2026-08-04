weather 14.6°
$

Главная / Новости / Мигранты с судимостью больше не смогут получить гражданство России

Новости Социум

Мигранты с судимостью больше не смогут получить гражданство России

Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает предоставлять гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости за совершение преступления — вне зависимости от тяжести правонарушения и места его совершения — становится основанием для отказа в легализации на территории страны.

Новые нормы также обязывают мигрантов, достигших 14-летнего возраста, предоставлять в органы МВД РФ справку об отсутствии судимости, выданную на их родине не ранее чем за три месяца до подачи заявления. При этом закон предусматривает и ряд исключений.

Так, требования не распространяются на детей до 14 лет, лиц, признанных беженцами или получивших политическое/временное убежище, а также на иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или принимавших участие в боевых действиях в их составе.

Для граждан Украины предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого предъявление справки об отсутствии судимости не является обязательным. 

Вам будет интересно
Десятки мигрантов доставили в полицию после рейдов на стройках Ленобласти
Масштабный миграционный рейд на этот прошел в Новоселье. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО В Ленинградской области сотрудники регионального управления М...
01.08.2026
347

Теги

Гражданство России Владимир Путин мигранты
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 5 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 45, ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, мойка надземного пешеходного перехода.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 610+200 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, устранение последствий ДТП в 1 полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 60-80-60 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, механизированная очистка обочин.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка прикромочного лотка.        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-99-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка МБО.

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

км 26 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 34-35 ограничение скорости движения на Псков, переходно скоростная полоса закрыта, первая, вторая, третья полосы ограничение до 50 км/ч. с установкой схемы ОДД с 09:00 до 15:00, ремонт ШЗЭ;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 140-110-140 ограничение скорости движения в оба направления, ось проезжей части с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 37-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, содержание локальных очистных сооружений.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 143-144 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 151-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва ИССО;

км 145-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 26-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт и замена решеток водоприемника;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и выправка дорожных знаков;

км 30-31 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ограничение скорости движения на заезд ПО (перекрытие въезда на ПО);

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

транспортная развязка км 50+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска лестничных сходов и перильного ограждения на ИССО;

км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт пешеходного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы квадроциклом;

км 64-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок, стоянок для автомобилей и площадок отдыха от грязи, пыли и мусора;

км 140-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 140-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

Вам будет интересно
В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка
В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в буду...
04.08.2026
152

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться