В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возрастов — познавательная экскурсия-квест для юных исследователей и музыкальный вечер в рамках XIX музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».

21 августа в 18:00 в Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки», посвященный 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. В программе прозвучат вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Семена Кирсанова, Беллы Ахмадулиной, сонеты Уильяма Шекспира, а также фортепианные импровизации. Участниками вечера станут лауреаты международных конкурсов — сопрано Юлия Корпачева, баритон Иван Сизов, пианисты Ярослав Коваленко и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Посетить концерт можно по входным билетам в музей-заповедник. Для участия требуется предварительная регистрация.

22 августа в 11:00 юных посетителей приглашают на экскурсию-квест «Маленький реставратор», созданную в рамках проекта Российской ассоциации реставраторов. Дети познакомятся с историей парка, архитектурой его сооружений и особенностями реставрационных работ, а затем выполнят командные задания. В квесте смогут принять участие дети от 7 до 9 лет в сопровождении родителей. Для участия также необходима предварительная регистрация.