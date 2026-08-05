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Российские спортсмены забрали все «золото» в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали из четырех по итогам первого дня Кубка мира по плаванию в холодной воде, сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации зимнего плавания.

Российские спортсмены забрали все «золото» в первый день Кубка мира по зимнему плаванию - Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали из четырех по итогам первого дня Кубка мира по
Фото (ИИ): magnific

Победителями стали:

  • Василиса Малаева — на дистанции 25 м в стиле баттерфляй (16,97 сек.);

  • Петр Ясинский — на дистанции 25 м в стиле баттерфляй (13,50 сек.);

  • Матвей Овсейчук — на дистанции 100 м вольным стилем (1:00.69);

  • Алексей Жарков — на дистанции 200 м брассом (2:33.31).

Кубок мира по зимнему плаванию 2026 года проходит с 2 по 9 августа в Аргентине, в Патагонии у ледника Перито-Морено.

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Теги

кубок мира Россия спорт зимнее плавание
Для души Новости

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возрастов — познавательная экскурсия-квест для юных исследователей и музыкальный вечер в рамках XIX музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

21 августа в 18:00 в Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки», посвященный 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. В программе прозвучат вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Семена Кирсанова, Беллы Ахмадулиной, сонеты Уильяма Шекспира, а также фортепианные импровизации. Участниками вечера станут лауреаты международных конкурсов — сопрано Юлия Корпачева, баритон Иван Сизов, пианисты Ярослав Коваленко и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Посетить концерт можно по входным билетам в музей-заповедник. Для участия требуется предварительная регистрация.

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

22 августа в 11:00 юных посетителей приглашают на экскурсию-квест «Маленький реставратор», созданную в рамках проекта Российской ассоциации реставраторов. Дети познакомятся с историей парка, архитектурой его сооружений и особенностями реставрационных работ, а затем выполнят командные задания. В квесте смогут принять участие дети от 7 до 9 лет в сопровождении родителей. Для участия также необходима предварительная регистрация.

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Парк Монрепо Выборг Ленобласть

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