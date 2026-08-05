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«Танечкина сосна» из Ленобласти вошла в тройку лучших деревьев России

«Танечкина сосна» из Ленобласти заняла третье место во всероссийском конкурсе «Российское дерево года — 2026». За 300-летнее дерево, растущее на берегу реки Сясь, проголосовали 6 476 человек.

Всего в конкурсе участвовали 78 деревьев из разных регионов страны. Победителем стал дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области, набравший 13 933 голоса. Второе место занял дуб «Киреметь» из Чувашии с результатом 12 593 голоса.

«Танечкина сосна» из Ленобласти вошла в тройку лучших деревьев России - Возраст сосны оценивается примерно в 300 лет.
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Возраст сосны оценивается примерно в 300 лет. Она включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет официальный статус памятника живой природы.

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04.08.2026
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Теги

Танечкина сосна Ленобласть Дерево России
Новости Социум

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день

В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6 827,40 рубля за один день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день - При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года.
Фото: freepik.

При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом размер выплаты не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц, который в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц.

Минимальная сумма пособия за один полный рабочий день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.

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06.04.2026
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В Социальном фонде также напомнили, что на портале «Госуслуги» можно проверить информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа.

Теги

больничный лист больничный пособие Россия Соцфонд

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