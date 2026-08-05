«Танечкина сосна» из Ленобласти заняла третье место во всероссийском конкурсе «Российское дерево года — 2026». За 300-летнее дерево, растущее на берегу реки Сясь, проголосовали 6 476 человек.

Всего в конкурсе участвовали 78 деревьев из разных регионов страны. Победителем стал дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области, набравший 13 933 голоса. Второе место занял дуб «Киреметь» из Чувашии с результатом 12 593 голоса.

Возраст сосны оценивается примерно в 300 лет. Она включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеет официальный статус памятника живой природы.