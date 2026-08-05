Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.