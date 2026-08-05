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Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ
Новости Социум

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день

В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6 827,40 рубля за один день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день - При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года.
Фото: freepik.

При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом размер выплаты не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц, который в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц.

Минимальная сумма пособия за один полный рабочий день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.

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В Социальном фонде также напомнили, что на портале «Госуслуги» можно проверить информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа.

Теги

больничный лист больничный пособие Россия Соцфонд

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