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Ливни, грозы и до 29°С – погода в Ленобласти на 6 августа

В Ленобласти 6 августа ожидается облачная погода с прояснениями.

Ливни, грозы и до 29°С – погода в Ленобласти на 6 августа - В Ленобласти 6 августа ожидается облачная погода с прояснениями.
Фото: Freepik.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Утром и днем местами возможны ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем переходящий к юго-западному ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +12…+17°С, днем — +24…+29°С. На севере области температура может опуститься до +21°С.

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03.08.2026
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Теги

Ленобласть погода дожди гроза лето
Для души Новости

Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России

Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России - Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального
Фото: Правительство Ленинградской области

Александр Дрозденко назвал это событие важным для Ленинградской области, на территории которой работает один из филиалов института — Петербургский институт ядерной физики в Гатчине. По словам Дрозденко, институт развивается и остаётся на переднем крае науки, и в этом большая личная заслуга Михаила Валентиновича, который вникает в каждое направление и поддерживает проекты, значимые для страны и региона.

У Ленинградской области и Курчатовского института большие совместные планы: новые исследования, развитие гатчинской площадки и подготовка кадров. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве в Гатчине современного медицинского лечебно-исследовательского центра на базе ядерных технологий. Регион уже выделил земельный участок рядом с Нанотехнопарком, а Курчатовский институт приступает к проектированию.

От себя и от всех ленинградцев Александр Дрозденко выразил Михаилу Ковальчуку слова уважения и благодарности за науку, принципиальность и значимость его работы для страны и региона.

Теги

Александр Дрозденко Михаил Ковальчук

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