В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.