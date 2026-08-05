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В Ленобласти с конца весны благоустроено 15 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев. 

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.

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Ленобласть благоустройство Денис Беляев
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Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России

Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России - Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального
Фото: Правительство Ленинградской области

Александр Дрозденко назвал это событие важным для Ленинградской области, на территории которой работает один из филиалов института — Петербургский институт ядерной физики в Гатчине. По словам Дрозденко, институт развивается и остаётся на переднем крае науки, и в этом большая личная заслуга Михаила Валентиновича, который вникает в каждое направление и поддерживает проекты, значимые для страны и региона.

У Ленинградской области и Курчатовского института большие совместные планы: новые исследования, развитие гатчинской площадки и подготовка кадров. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве в Гатчине современного медицинского лечебно-исследовательского центра на базе ядерных технологий. Регион уже выделил земельный участок рядом с Нанотехнопарком, а Курчатовский институт приступает к проектированию.

От себя и от всех ленинградцев Александр Дрозденко выразил Михаилу Ковальчуку слова уважения и благодарности за науку, принципиальность и значимость его работы для страны и региона.

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Александр Дрозденко Михаил Ковальчук

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