Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал успешные проекты благоустройства и проблемы отдельных муниципалитетов в новом выпуске программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24. Выпуск вышел 30 июня и был посвящен комфортной городской среде.

Среди крупных реализованных проектов глава региона отметил Смоляной мыс в Выборге и парк «Песчанка» во Всеволожске. Эти пространства быстро стали популярными у жителей и гостей Ленинградской области.

При этом в 2025 году несколько муниципалитетов вернули средства, выделенные на благоустройство. Речь идет о Светогорском, Староладожском, Ропшинском и Горбунковском поселениях.

По словам Александра Дрозденко, для части территорий бюджет пересматривали, чтобы поддержать проекты, на которые был запрос от жителей, дачников и туристов. Губернатор отметил, что такие случаи составляют менее 5% от всех участников программы. В целом большинство муниципалитетов уже научились работать в этом направлении.

«Почему есть те, кто не справляется. Причины есть разные. Но в основном это – причины организационного характера. Не справились с подготовкой документов, не вовлекли людей в голосование за проекты. Если не было голосования, люди не дали свою оценку – мы проект в финансирование не включаем. И, наверное, некачественная подготовка проекта и самой сметы, в этом случае они могли не пройти экспертизу», – рассказал Александр Дрозденко

Отдельной проблемой губернатор назвал выбор подрядчиков. По его словам, иногда муниципалитеты привлекают небольшие местные компании, которые не справляются даже с относительно простыми проектами благоустройства.

Глава региона подчеркнул, что такие ситуации вызывают сожаление, поскольку финансирование и поддержка есть, но объект в итоге не реализован. При этом Александр Дрозденко выразил уверенность, что все проблемные проекты доведут до конца в этом или следующем году, так как они нужны людям.