Дом жительницы блокадного Ленинграда Зейнаб Надоршиной подключили к сетевому газу в поселке Высокоключевой Гатчинского округа.

Как сообщили в администрации Ленинградской области, ранее дом отапливался углем. Семья подала заявку на догазификацию 2 марта 2026 года, а 10 марта – на региональную субсидию в размере 300 тысяч рублей.

Все работы от проектирования до подключения выполнили за четыре месяца. Семья самостоятельно оплатила только газовый счетчик, шкаф и адаптер на общую сумму 5 138 рублей.

«С начала 2026 года в Ленинградской области к сетевому газу подключено уже более 10 тысяч домов. Работы продолжаются. Подключение дома Зейнаб Хусяиновны – хороший пример того, как программа догазификации и региональная субсидия работают вместе. С учетом областной поддержки затраты для семьи оказались минимальными. Все остальное взяла на себя субсидия. Мы будем продолжать помогать жителям региона, чтобы газ становился доступным для каждой семьи», – отметил председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов

Всего в Ленинградской области по программе догазификации заключено 60 392 договора. Газовое оборудование подключили в 41 163 домовладениях.

Зейнаб Надоршина родилась в 1925 году. Во время блокады Ленинграда она участвовала в оборонных работах, рыла окопы и траншеи. В апреле 1942 года ее эвакуировали по Дороге жизни. В эвакуации она работала на авиационном заводе. После войны женщина переехала в поселок Высокоключевой, где живет более 75 лет. Ее общий трудовой стаж превышает 40 лет.