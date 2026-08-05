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Дом ветерана и жительницы блокадного Ленинграда подключили к газу в Гатчинском округе

Дом жительницы блокадного Ленинграда Зейнаб Надоршиной подключили к сетевому газу в поселке Высокоключевой Гатчинского округа.

Дом ветерана и жительницы блокадного Ленинграда подключили к газу в Гатчинском округе - Дом жительницы блокадного Ленинграда Зейнаб Надоршиной подключили к сетевому газу в поселке Высококл

Как сообщили в администрации Ленинградской области, ранее дом отапливался углем. Семья подала заявку на догазификацию 2 марта 2026 года, а 10 марта – на региональную субсидию в размере 300 тысяч рублей.

Все работы от проектирования до подключения выполнили за четыре месяца. Семья самостоятельно оплатила только газовый счетчик, шкаф и адаптер на общую сумму 5 138 рублей.

«С начала 2026 года в Ленинградской области к сетевому газу подключено уже более 10 тысяч домов. Работы продолжаются. Подключение дома Зейнаб Хусяиновны – хороший пример того, как программа догазификации и региональная субсидия работают вместе. С учетом областной поддержки затраты для семьи оказались минимальными. Все остальное взяла на себя субсидия. Мы будем продолжать помогать жителям региона, чтобы газ становился доступным для каждой семьи», – отметил председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов

Всего в Ленинградской области по программе догазификации заключено 60 392 договора. Газовое оборудование подключили в 41 163 домовладениях.

Зейнаб Надоршина родилась в 1925 году. Во время блокады Ленинграда она участвовала в оборонных работах, рыла окопы и траншеи. В апреле 1942 года ее эвакуировали по Дороге жизни. В эвакуации она работала на авиационном заводе. После войны женщина переехала в поселок Высокоключевой, где живет более 75 лет. Ее общий трудовой стаж превышает 40 лет.

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Гатчинский округ Ленинградская область догазификация Высокоключевой
Новости Происшествия

Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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05.02.2021
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