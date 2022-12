Ужасы, мюзиклы, боевики: 10 необычных новогодних фильмов

Для тех, кто устал от просмотренных до дыр «Один дома», «Москва слезам не верит» и других фильмов, которые за годы порядком успели надоесть, в ivbg собрали десять необычных праздничных фильмов — от боевиков до хорроров.

1. Белое Рождество (2014)

Режиссер: Карл Тиббеттс

В главных ролях: Джон Хэмм, Уна Чаплин, Рэйф Сполл

Жанр: фантастика

Праздничный выпуск сериала «Черное зеркало». Джо Поттер и Мэтт Трент работают на маленькой станции посреди снежной пустыни. Джо просыпается рождественским утром и видит, что Мэтт готовит праздничный ужин, по радио играет песня «I Wish It Could Be Christmas Everyday». Мэтт пытается разговорить Джо и выяснить, как он попал на работу на эту станцию, поскольку за пять лет совместной работы они никогда не обсуждали эту тему. Джо не хочет говорить об этом, зато спрашивает то же самое у Мэтта. Обрадовавшись, что разговор удалось завязать, Мэтт начинает свой рассказ.

2. Крампус (2015)

Режиссер: Майкл Догерти

В главных ролях: Адам Скотт, Тони Коллетт, Дэвид Кокнер

Жанр: ужасы

Ночью через дымоход в дом к семье Энджелов просовывается железная цепь с крюком на конце. Что-то опутывает проснувшегося мальчика Хауи цепью и утаскивает его на крышу через камин. Бабушка Оми рассказывает историю из своего детства о чудовищном демоне Крампусе, который когда-то напал на её родных.

3. Эта замечательная жизнь (1946)

Режиссер: Фрэнк Капра

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид

Жанр: комедия, драма, фэнтези

Один из моих любимых фильмов. Он снят по книге «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна. Джордж Бейли, житель небольшого городка, настолько расстроен бесчисленными проблемами и долгом перед местным банкиром, что подумывает о самоубийстве в канун Рождества. Он всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но обстоятельства и его собственное доброе сердце не давали ему покинуть Бедфорд Фоллз. Он пожертвовал собой ради спасения и образования брата, копил каждый цент, чтобы поддерживать семью на плаву, брал взаймы, защищал городок от злого банкира Поттера, женился на девушке, которую любил с детства и содержал и эту семью. И вот Джордж готовится прыгнуть с моста, но вместо этого спасает своего ангела-хранителя, Кларенса Одбоди, который явился получить свои крылья. Кларенс показывает ему, как плохо бы стало в Бедфорд Фоллз без него и всех его добрых поступков. Наполненный радостью к жизни, Джордж идет домой к своей любящей семье и друзьям, с которыми забывает обо всех заботах, а жители городка помогают ему деньгами — несут у кого сколько есть.

4. Крепкий орешек (1988)

Режиссер: Джон Мактиран

В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Александр Годунов

Жанр: боевик

В канун Рождества нью-йоркский офицер полиции Джон МакКлейн прибывает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой Холли, которая живёт отдельно, чтобы делать карьеру юриста-международника в крупной корпорации «Накатоми». Водитель лимузина Аргайл привозит его в небоскрёб Накатоми Плаза, где проходит рождественская вечеринка, совмещенная с празднованием выгодного для компании контракта, заключенного не без Холли Дженеро. Пока Джон переодевается, вечеринка прерывается Гансом Грубером, крупным террористом из Западной Германии, и его хорошо вооружённой группой.

5. Плохой Санта (2003)

Режиссер: Терри Цвигофф

В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли

Жанр: «черная» комедия

Главный герой фильма, Уилли — похотливый алкоголик, неудачник, проведший некоторое время за решеткой. В настоящий момент он вместе со своим напарником Маркусом, негром-карликом, занимается ограблениями крупных торговых центров. Перед каждым Рождеством сообщники устраиваются работать в магазин: Уилли в качестве Санта-Клауса, развлекающего детишек, а Маркус — в качестве эльфа. В ночь перед праздником Маркус, используя свои небольшие габариты, прячется в каком-нибудь укромном месте в торговом центре и после ухода охраны отключает сигнализацию. Дальше Уилли, опытный медвежатник, вскрывает сейф и парочка грабителей оказывается обеспечена на весь предстоящий год. Несмотря на обещания остепениться, Уилли тратит все полученные средства на выпивку и женщин и к моменту нового налёта оказывается нищим.

6. Дневник Бриджет Джонс (2001)



Режиссер: Шэрон Магуайр

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин Ферт

Жанр: комедийная мелодрама

Бриджит Джонс — незамужняя 32-летняя женщина, комплексующая по поводу лишнего веса. На Рождество, которое она, как обычно, проводит в доме родителей, мать знакомит её с разведённым Марком Дарси. Однако, Дарси не становится для Бриджит «мужчиной мечты» — напротив, между ними появляется антипатия. Кроме этого, Бриджит решает похудеть, бросить курить и начать встречаться со стоящим человеком. Чтобы фиксировать все свои решения, мысли, успехи и неудачи, Бриджит заводит дневник.

7. Серенада солнечной долины (1941)

Режиссер: Х. Брюс Хамберстоун

В главных ролях: Соня Хени, Джон Пейн, Гленн Миллер, Милтон Берле

Жанр: комедия, мюзикл

Музыканты оркестра в качестве рекламы решают стать опекунами беженца из охваченной войной Европы. Они предполагают, что это будет ребёнок, который не доставит им никаких хлопот. Но беженцем оказывается милая девушка из Норвегии Карен Бенсон.

8. Жена путешественника во времени (2009)

Режиссер: Роберт Швентке

В главных ролях: Эрик Бана, Рэйчел Макадамс

Жанр: фантастика, драма

Это история о чикагском библиотекаре Генри Детембле и его жене Клэр Эбшир, художнице, делающей скульптуры из бумаги. Генри болен редким генетическим заболеванием — хрононедостаточностью, что заставляет его невольно путешествовать во времени. Когда 20-летняя Клэр встречает 28-летнего Генри в библиотеке Ньюберри в 1991 году, он её никогда раньше не видел, хотя она знала его большую часть своей жизни.

9. Кошмар перед Рождеством (1993)

Режиссер: Генри Селик

В главных ролях: Дэнни Эльфман, Крис Сарандон

Жанр: мюзикл, мультфильм, фэнтези

В этом мюзикле рассказывается о городе Хэллоуине, жители которого занимаются тем, что пугают людей в одноимённый праздник. Когда отгремел очередной Хэллоуин, двуликий (в буквальном смысле) мэр города раздаёт всем призы за лучшие трюки и выходки, но только главный герой, Джек Скеллингтон, не рад. Он главный на этом празднике, и на него равняются дети. В него влюблены ведьмы и морское чудовище неопределённого пола, и весь город смотрит на него с обожанием. Но он устал от этих однообразных праздников. Задумавшись об этом, он забредает на странную волшебную поляну за городом, по краям которой стоят деревья с вырезанными в них дверями, каждая из которых ведёт в другой мир-праздник.

10. Омерзительная восьмерка (2016)

Режиссер: Квентин Тарантино

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Курт Рассел, Уолтон Гоггинс, Тим Рот, Ченнинг Татум

Жанр: детективный вестерн

Не совсем праздничный фильм, но посмотреть его именно в период зимний каникул стоит обязательно. Действие фильма разворачивается в Вайоминге спустя несколько лет после Гражданской войны. Охотник за головами Джон Рут, прозванный Вешателем за то, что предпочитает доставлять преступников на виселицу живыми, а не мёртвыми, везёт на арендованном дилижансе преступницу Дейзи Домергу в городок Ред-Рок. По пути Рут встречает двоих — ещё одного охотника за головами, чернокожего майора Маркуиса Уоррена, везущего в Ред-Рок троих мертвых бандитов, и молодого южанина по имени Крис Мэнникс.

Ранее в ivbg предлагали к прочтению топ-10 новогодних книг, которые поднимут праздничное настроение.